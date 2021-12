“뭐? 하늘서 자동차 렌탈 계약했다고” … 에어부산, 쇼핑몰에 중개서비스까지

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 하늘에서 자동차 렌탈 계약하는 서비스가 등장했다. 차량뿐만 아니라 정수기나 가전, 생활용품 등도 비행기 안에서 골라 주문할 수 있다.

에어부산은 항공사 쇼핑몰인 에어부산 몰을 개편해 기존 판매 방식에 더해 중개서비스도 실시한다고 31일 밝혔다.

새로 선보이는 중개서비스는 고객이 기내 브로슈어를 보고 상품을 주문하면 지정된 장소로 배송받을 수 있는 서비스이다.

에어부산은 상품 중개서비스에 국내 항공사 최초로 리스나 렌탈 상품까지 확대했다.

에어부산 몰을 활용해 리스·렌탈 상품을 주문하면 상담을 통해 주문한 상품에 대한 상세 설명과 다른 브랜드 상품과 비교한 견적도 제공받는다.

이런 고객 맞춤형 컨설팅 품목은 △국산·수입 차량 △공기청정기 △정수기 등이다.

상품 중개서비스 품목도 다양하다. △리빙용품 △생활가전 △건강기능식품 등 품목이 선보인다.

기내에서 주문서를 작성하면 원하는 주소지로 무료 배송돼 쉽게 상품을 받을 수 있다.

기내에서 주문서를 작성한 후 고객지원센터와 상담을 통해 최종 구매를 확정하면 결제가 진행된다.

에어부산 몰에서 판매하는 상품은 항공기 안에 탑재된 브로슈어에 소개돼 있다.

에어부산 몰을 활용해 리스·렌탈 상품을 구매한 한 고객은 “항공기 안에서 리스·렌탈 상품을 구경하고 주문하는 것은 색다른 경험”이라며 “브랜드별로 스스로 상품을 비교하는 시간을 쓸 필요가 없어 편했다”고 말했다.

에어부산 측은 “기내에서도 원스톱 쇼핑이 가능하도록 기업들과 협업해 상품 구색을 갖춰 나갈 계획”이라며 “가격과 품질 모두 만족하는 상품을 선보이겠다”고 했다.

에어부산은 에어부산 몰 개편 기념으로 중개서비스 상품에 대한 주문서를 작성한 여행객을 추첨해 국내선 무료 편도 항공권과 코로나19 자가 진단키트를 선물키로 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr