오세훈 시장, 임인년 새해 맞아 국립서울현충원 참배

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 2022년 임인년(壬寅年) 새해 첫 날인 1일 오전 동작구 소재 국립서울현충원을 찾아 순국선열의 숭고한 뜻을 기리고 현충탑에서 헌화·분향한다.

조인동 행정1부시장, 류훈 행정2부시장, 김도식 정무부시장을 비롯한 서울시 간부 총 11명이 참석한다.

