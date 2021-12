[2022 신년사] "불공정·불평등 물리쳐 진보하는 시민 삶 만들 것"

김주업 진보당 광주광역시당 위원장

존경하는 광주시민 여러분!

코로나 창궐 이전에도 우리 삶이 녹녹치는 않았지만 코로나로 중첩된 어려움이 대다수 시민 삶을 더욱 어렵게 만들고 있습니다.

올 한해 신생 원외 정당의 한계로 시민 여러분의 어려움을 덜어드리고 많은 힘이 되어드리지 못해 죄송하고 안타깝습니다. 위로의 마음을 전합니다.

정치를 ‘유형, 무형의 재부(財富)를 권위적으로 배분하는 것’이라고 보면 선거는 국민들이 그 역할을 어떤 세력과 사람에게 맡길 것인지 선택하는 중요한 정치행위입니다.

비록 선거는 짧은 한순간의 선택이지만 그 정치행위로 최소한 4년간 시민들의 삶의 수준이 결정하게 되는 것입니다.

지금 우리들 삶은 어떻습니까? 사회적으로 창출되는 부(富)는 매년 증가하고 있지만 어제보다는 오늘이, 작년보다는 올해가 더 살기 좋아졌다고 말하는 사람은 찾아보기 힘든 것이 현실입니다. 대한민국의 정치가 다수 국민을 위해 작동되고 있지 않다는 것이지요.

2022년 지방선거는 광주의 재부(財富)를 배분하는 세력을 결정하게 됩니다. 지금 우리의 현실이 보여주는 것은 지금까지 광주의 정치권력을 장악해온 세력, 사람으로는 우리 삶이 결코 발전할 수 없다는 것입니다.

새로운 정치철학을 가진 새로운 세력만이 광주시민의 삶을 개선할 희망입니다. 진보당은 무상급식을 비롯해 대한민국의 복지정책을 선도해온 새로운 정치세력 민주노동당을 계승한 정당입니다.

박근혜 적폐정권에 가장 앞장서 싸우다 해산된 새로운 정치세력 통합진보당을 계승한 정당이기도 합니다. 이제 광주의 새로운 정치세력으로 시민들의 삶을 책임지겠습니다.

2022년 임인년은 우리를 둘러싼 모든 불행과 불공정, 불평등을 범의 용맹함으로 물리치고 시민의 삶이 진보하는 해로 만들어 가겠습니다.

진보당과 김주업이 광주시민의 범이 되겠습니다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr