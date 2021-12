[2022 신년사] 표범식 광주 북구의회 의장 “전문성과 역량을 키워, 자치분권의 모범 되도록 최선 다하겠다”

존경하는 43만 북구민 여러분!

예로부터 나쁜 기운을 물리치고 복을 가져온다는 검은 호랑이의 해, 임인년(壬寅年) 새해가 밝았습니다.

호랑이의 힘찬 기운을 받아 여러분이 하시고자 하는 일 모두 이루시고 가정과 직장에 항상 웃음과 행복이 가득한 2022년이 되시길 소망합니다.

코로나19 장기화로 우리 사회는 너무나 힘든 시기를 보내고 있습니다.

유례없는 재난 상황 속에서도 방역 수칙을 철저히 지켜 주신 구민 여러분과 방역 최일선의 현장에서 밤낮없이 고생하시는 의료진과 공직자 여러분의 노고에도 진심으로 감사드립니다.

사랑하는 북구민 여러분!

2022년은 북구의회에 중요한 전환점이 되는 한 해가 될 것입니다.

제8대 북구의회가 4년간의 열정적인 의정활동을 마무리하고 제9대 북구의회가 힘찬 출발을 하게 됩니다.

또한, 32년 만에 전부 개정된 지방자치법이 시행됨에 따라 지방분권 2.0시대가 열립니다.

지방의회 인사권이 독립되는 등 지방의회의 역할과 권한이 더욱 강화된 만큼 늘어난 책임감을 절실히 느끼며 지난해부터 ‘의회제도 개선준비단’을 통해 철저하게 새로운 지방자치 시대에 대비해왔습니다.

앞으로도 구민의 대의기관으로서 전문성과 역량을 키워, 자치분권의 모범이 되도록 최선을 다하겠습니다.

먼저, 평범한 일상을 되찾기 위해 앞장서겠습니다.

사랑하는 가족·친지들과의 만남, 친구들과 즐거운 학교생활, 다양한 여가활동, 각종 공연과 스포츠 경기 관람 등 지난 2년 동안 코로나19로 인해 빼앗긴 평범한 일상들이 너무나도 그리우시리라 생각됩니다.

겨울이 지나면 봄이 오듯, 우리의 소중한 일상에도 꽃이 필 수 있도록 일상 회복을 위한 지원에 더욱 힘쓰겠습니다.

둘째, 지역경제 회복에 총력을 기울이겠습니다.

코로나19 장기화로 침체한 지역경제 활성화를 위해 어려움을 겪는 자영업자와 소상공인의 경영안정과 경쟁력 향상을 위한 맞춤형 지원정책을 제시하고, 유망 중소기업 육성과 지역 특화 일자리 창출 등 지역경제 활성화와 민생안정 분야에 주력하겠습니다.

셋째, 소외계층이 없도록 더 세심하게 살피겠습니다.

지역복지 민관협력의 구심점인 지역사회보장협의체에 대한 지원과 활성화를 통한 촘촘한 복지안전망 구축으로 우리 주변의 어려운 이웃들을 살펴 복지 사각지대를 해소하고, 구민 맞춤형 복지정책이 운용될 수 있도록 지원하겠습니다.

존경하고 사랑하는 북구민 여러분!

늘 인사말로 해오던 건강 잘 챙기시라는 말이 요즘만큼 무겁게 다가온 적이 없던 것 같습니다.

북구의회는 코로나19 위기를 극복하고 구민이 더 행복한 북구를 만들기 위해 해현경장(解弦更張)의 자세로 더 열심히 뛰겠습니다.

앞으로도 구민 여러분의 변함없는 관심과 성원 부탁드립니다.

새해 복 많이 받으십시오.

