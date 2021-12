[2022 신년사] 박우량 신안군수 “일거리가 있어 청년이 돌아오는 신안 만들겠다”

2022년 임인년(壬寅年) 희망찬 새해가 밝았습니다.

올해에는 검은 호랑이의 힘찬 기운을 받아 코로나19가 종식되길 희망합니다.

또 군민 여러분 모두의 가정에 웃음과 사랑이 넘쳐나는 한 해가 되시길 기원합니다.

2021년은 잡힐 듯 잡히지 않는 코로나19로 인해 몸도 마음도 점점 지쳐가는 한 해였습니다.

그런 상황 속에서도 우리 군이 대한민국을 넘어 세계로 도약하는 희망의 한 해였습니다.

신안의 갯벌을 포함한 한국의 갯벌이 수년간의 노력 끝에 세계자연유산에 등재됐고, 퍼플섬이 유엔 세계관광기구(UNWTO)가 선정한 세계 최우수 관광마을에 선정됐습니다.

이러한 자원들을 잘 가꿔 2022년 한 해는 일거리가 있어 청년이 돌아오는 신안을, 문화·예술에 대한 군민의 자긍심을 고취해 살고 싶은 신안을 만들겠습니다.

2022년 한 해도 군민 여러분께서 하시는 일마다 좋은 성과 거두시길 바랍니다.

새해 복 많이 받으시오.

