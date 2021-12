수질 따로 수량 따로 왜? … 대구환경청, 낙동강 하천관리 통합한다

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 수량과 수질 통합물관리를 위한 정부조직법 시행으로 부산국토관리청 대구국토관리사무소의 하천관리과 업무와 인원이 새해 대구환경청으로 이관된다.

통합물관리란 물을 최적으로 관리하고자 권역 내 물관리에 영향을 미치는 모든 것을 고려해 개별적으로 수량과 수질, 환경 등을 통합 관리하는 제도이다.

환경부는 수질관리, 국토부가 수량관리를 각각 맡았으나 이원화에 한계가 있어 정부 논의 끝에 물관리 권한을 모두 환경부에 이관했다.

일관된 물관리 체계를 갖추며 대구국토관리사무소의 하천관리과 업무가 대구지방환경청으로 옮겨오게 된 것이다.

하천관리과는 낙동강 대구·경북 구간 213.5㎞를 대상으로 하천시설과 부대시설의 유지보수 계획을 수립하고 시행한다.

하천시설의 정기·정밀·긴급 점검과 정밀안전진단 시행, 하상변동 관측과 수해 비상 체계 구축, 응급 복구 등을 담당하고 있다.

대구환경청은 하천관리과 이관으로 지난 18일부터 환경관리과, 화학안전관리단, 환경감시과가 정부대구합동청사 인근 건물로 옮겨 업무를 수행하고 있다.

이영석 청장은 “낙동강 중상류 지역의 수질 관리와 홍수, 재해예방 등 하천 관리 업무를 더 효과적으로 수행하고자 최선을 다할 것”이라고 말했다.

