‘마른 하늘에 날벼락’ … 홈플러스 5층서 벽뚫고 추락한 택시, 도로위 차량 13대 덮쳐

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자, 영남취재본부 황두열 수습기자] ‘마른 하늘에서 날벼락’처럼 날아든 차량이 도로 위에 정차 중인 차량들을 덮치는 기상천외한 사건이 일어나 경찰에 조사에 나섰다.

30일 부산 연제경찰서에 따르면 이날 오후 12시 32분께 연제구 홈플러스 연산점 주차장에서 70대 운전기사 A씨가 몰던 택시 1대가 건물 벽을 뚫고 나와 도로 위 차량들을 덮쳤다.

택시는 홈플러스 지상 5층 주차장에서 벽을 뚫고 도로에 신호대기 중이던 차량들 위로 추락한 것으로 알려졌다.

이 사고로 A씨는 크게 다쳐 병원으로 이송됐고, 행인 2명과 차량 운전자 등 7명이 경상을 입었다. 도로에 정차 중인 차량 13대도 크고작게 파손됐다.

경찰 순찰차와 교통순찰차 4대, 소방대원 등 현장에 도착해 인명구조와 현장을 수습하고 있다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr