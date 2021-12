12월 계절관리제 기간, 5등급차량 운행 16% 줄어…위반건수도 78%↓

3차 계절관리제 기간 대기오염물질 평상시보다 129톤, 2차 계절관리제 보다 82톤 감축 전망

5등급 차량 내년 3월까지 운행제한, 과태료 10만 원

[아시아경제 임철영 기자] 12월 한 달 간 5등급 차량 운행량이 2차 계절관리제 기간 대비 16%, 위반건수는 78% 감소한 것으로 나타났다.

30일 서울시가 12월 시작된 ‘3차 계절관리제’ 시행에 따라 지난 1일부터 24일까지 단속된 차량의 대기오염물질 배출량을 분석한 결과 평상시 대비 21톤이 감축된 것으로 나타났다. 이 추세가 3차 계절관리제 기간 동안 유지된다고 가정할 경우 평상시 4개월(4~7월) 대비 129톤이 감축될 것으로 분석된다. 지난 2차 계절관리제(2020년 12월~2021년 3월) 기간보다는 82톤이 감축될 것으로 전망된다.

월별 배출량 분석 결과 2차 계절관리제가 끝난 직후인 올해 4월에 5등급 차량의 대기오염물질 배출량이 연 최고치를 기록했지만 이후 6개월 간(4~10월) 지속적으로 감소 추세를 보였다. 초미세먼지(PM 2.5) 배출량(일평균)은 약 30%(84.8kg→59.7kg), 질소산화물 배출량은 약 12%(9,084kg→7,997kg)가 각각 감소했다.

서울시는 매연 저감장치 장착, 조기폐차 등 지속적인 저공해조치 노력으로 배출량이 감소한 것으로 분석했다. 서울시는 시스템에서 산출한 월별 배출량 통계자료를 바탕으로 계절관리제 운행제한과 저공해사업의 효과를 객관적으로 분석하고, 앞으로 관련 정책 추진을 위한 기초자료로 활용할 계획이다.

한편 서울시는 미세먼지 계절관리제에 따라 지난 12월 1일부터 저공해 조치를 하지 않은 배출가스 5등급 차량은 내년 3월 말까지 서울 전역에서 운행을 제한한다. 운행제한 대상은 전국 5등급 차량 중 매연저감장치 장착 등 저공해 조치를 하지 않은 차량으로, 제한시간은 토·공휴일을 제외한 평일 오전 6시부터 오후 9시시다.

운행제한 위반차량에는 과태료 10만 원이 부과된다. 계절관리제 운행제한은 2019년 12월부터 상시적으로 시행 중인 사대문 안 ‘녹색교통지역 5등급 차량 운행제한’과 별도로 시행되며 이를 모두 위반할 경우 각 10만원의 과태료가 부과돼된다.

서울시는 아울러 계절관리제 운행제한 위반차량 중 비수도권 등록차량이 내년 9월 30일까지 저공해 조치를 마치면 과태료를 면제해 줄 예정이다. 비수도권 차량의 경우 저공해 조치 지원이 그간 상대적으로 부족했던 점 등을 고려한 조치다.

이사형 서울시 차량공해저감과장은 “계절관리제 운행제한의 목적은 과태료 부과가 아닌 5등급 차주의 저공해 조치 유도를 통한 대기질 개선”이라며 “계절관리제 운행제한이 내년에는 지방 대도시로 확대 될 예정이고, 서울시 저공해조치 지원사업이 곧 종료되는 점 등을 고려해 조속히 저공해 조치를 해주시기 바란다”고 당부했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr