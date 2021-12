[이주의 책] 나는 오늘도 메타버스로 출근합니다 외 5권

◆나는 오늘도 메타버스로 출근합니다= 코로나로 새롭게 주목받는 것 중의 하나가 메타버스다. 메타버스는 코로나로 인해 변화한 업무 방식, 소통 방식을 포함한 확장된 가상 세계를 말한다. 즉 메타버스로의 출근은 코로나19 이후 직장과 업무 공간에 대한 인식 변화, 패러다임의 변화를 뜻한다. 이 책은 그런 내용을 상세히 소개한다. (정석훈 지음·슬로디미디어)

◆결혼 10년 차 강남에 내 집이 생겼습니다= 10년 전 2억5000만원의 빚을 안고 신혼 생활을 시작한 맞벌이 부부가 10년 후 강남권 내 집 마련에 성공하기까지의 과정을 소개한다. 맞벌이를 해도 돈은 안 모이고, 아껴야지 마음먹지만 절약은 어렵고, 인터넷에 떠도는 재테크 방법이 너무 많아 어디서부터 어떻게 시작할지 모르는 이들을 위한 책. (쿠오오 부부 지음·원앤원북스)

◆우리가 오르지 못할 방주= 25세기, 수차례 핵폭발과 인공지능의 반란을 겪은 서울을 배경으로 한 소설이다. 서씨 집안이 세운 ‘코란트’의 막강한 지배하에 소수의 잉태인들의 질 높은 삶을 위해 수많은 배양인들이 희생된다. 그 와중에 신원 미등록 배양인 신록이 갑작스레 찾아온 연여인의 위험한 제안을 수락해 엄청난 사건에 휘말린다는 이야기. (심너울 지음·안전가옥)

◆첫 달부터 매출 나는 구매대행= 구매대행 투잡 권유서다. 어떤 상품을 찾아야 하는지, 고객 응대를 잘하기 위해 어떤 마음가짐을 가져야 하는지. 스마트스토어에서 마켓 확장으로 넓혀 어떤 방향으로 나갈 수 있는지 등에 관한 가이드를 전한다. 구매대행에 관한 지식이 전무해도 알아듣기 쉽게 용어부터 차근차근 설명한다. (윤주 지음·탈잉)

◆피아노로 가는 눈밭= 화려한 수사를 배제한 “언어의 극한”에서, 관습과 상투로 얼룩진 인식을 한 겹씩 벗기는 문체를 연마하는 시편들은 언어, 인간, 세계의 본모습을 투명하게 드러낸다. 순수를 향한 낭만과 향수로 구축한 시적 공간 속에서 그간 구별하고 경계 짓느라 손상된 우리의 가청 범위로 감지할 수 없었던 “울림들이 여기저기 메아리”를 전한다. (임선기 지음·창비)

◆투자의 민낯= 5%의 성공 미담만이 양산되는 주식시장에 95%의 이야기를 대변하는 주식투자 에세이다. 네 아이를 둔 월급쟁이 저자가 주린이 시절, 아무것도 모른 채 돈다발을 들고 롤러코스터를 타기 시작했던, 그 짜릿함에 날려버린 돈을 찾아 떠난 긴 여정의 기록이다. 인생 한 방 유혹과 본전 심리에 취했던 낯부끄러운 민낯을 드러낸다. (햔햔 지음·굿모닝미디어)

