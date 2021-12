한국보다 따듯한 알래스카…"한겨울 날씨가 여름 아침 온도보다 높았다"

"열돔 현상, 온난화 유발해 이상 기후 발생"

[아시아경제 나예은 기자] 미국에서 가장 추운 지역 중 하나로 손꼽히는 알래스카에서 12월 역사상 최고 기온을 기록하는 등 이상 고온 현상이 나타나고 있다.

워싱턴포스트는 지난 26일 알래스카 남부 코디액섬의 기온은 화씨 67도(섭씨 19.4도)를 기록했다고 전했다. 이는 알래스카의 12월 역사상 최고 기온이자 코디액섬 자체 최고 기온 기록이다.

이는 앞서 코디액섬의 최고 기온 기록이었던 지난 1984년 12월26일 화씨 45도(섭씨 7.2도)를 10도 이상 웃돈다.

알래스카주 콜드베이에서도 지난 26일 화씨 62도(섭씨 16.6도)를 기록하면서 해당 지역의 이전 기록인 화씨 44도(섭씨 6.6도)를 갈아치웠다.

알래스카에서의 이상 기후 현상은 이뿐만이 아니다.

26일 페어뱅크스 지역에서는 심한 폭우가 내려 지금까지 해당 도시에서 12월 내 관측된 습도 중 가장 높은 습도를 보이기도 했다. 존 월시 알래스카대 대기과학과 교수에 따르면 알래스카에서 12월에 비가 내리는 것은 이례적인 일이다.

릭 토먼 기후학자도 "알래스카의 한겨울 날씨가 전보다 따뜻하고 습해짐에 따라 강수량이 급격히 증가했다"면서 "지난 26일 아침 최저 기온은 여름 아침 온도보다도 높았다"고 설명했다.

워싱턴포스트는 최근 알래스카에서 발생한 이상 기후의 원인을 열돔 현상(고기압이 반구 형태의 지붕을 만들며 뜨거운 공기를 가두어 폭염을 일으키는 현상)에 의한 것으로 보고 있다. 열돔 현상이 추가적인 온난화를 유발하고 있다는 게 이들의 해석이다.

한편 미국 해양대기청(NOAA)는 알래스카 지역의 온난화와 관련해 "세계 평균보다 2배나 빠른 속도로 진행되고 있다"면서 "2014년 이후 최고 기온을 경신한 횟수가 최저 기온보다 5~30배는 더 잦았다"고 말했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr