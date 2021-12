[2022 새해에 바란다] "내년 선거, 회복의 리더십 절실하다"

정준호 변호사

무엇보다 코로나로 힘들었던 고난이 회복되는 한해가 되길 바란다.

코로나로 모임과 봉사활동마저 지연되면서 더불어산다는 의식과 믿음 마저 확실하지 않은 상황이 됐다. 또한 백신 수급과정에서 국가의 역할론이 더욱 강하게 대두되기도 했다.

이런 상황에서 임인년 새해에는 대선과 지방선거가 연이어 치러지게 된다. 대선과 지방선거가 치뤄지는 만큼 코로나로 힘들었던 기간에 대한 회복의 리더십이 선출직 공무원들에게 갖춰지기를 무엇보다 소망한다.

그러기 위해서는 후보자와 당선자는 공감과 경청의 자세로 유권자를 대해야 한다. 유권자인 시민 역시 그러한 자세를 갖춘 후보를 선택해야 한다.

실제로 각당에서는 경청프로젝트, 공감투어 등 소통을 기반으로한 캠페인을 준비하고 있다. 더불어민주당에서는 중앙당 차원에서 경청을 통해 공약을 완성시키는 리스너프로젝트를 시작했다. 광주시당 역시 공감버스투어라는 찾아가서 듣는 캠페인을 준비하고 있다.

이렇게 경청과 공감이라는 화두는 새해가 되면 더욱 각광받는 단어가 될 것으로 확신한다. 이런 과정을 통해서 함께 힘들었던 시간들을 추스리고 주변을 돌아보는 계기가 될 것이다.

다시 한번 경청과 공감을 통해서 2022년이 더불어 회복의 한해가 되길 진심으로 희망한다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr