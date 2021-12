[2022 새해에 바란다] "코로나 종식, 외식업계 숨통 트이길"

윤상현 한국외식업중앙회 광주시지회 부장

다가오는 새해 바람은 코로나19가 종식되서 다시 일상으로 돌아가는 것이다.

지난 2년여 동안 코로나19 발생으로 외식업계 등 자영업자가 입은 피해는 이루 말할 수 없을 정도다. 그뿐만 아니라 공상과학 영화에서나 볼 수 있었던 전염병으로 통행이 제한되고 마스크 없이는 한발짝도 움직일 수 없는 그야말로 미래에나 있을 법한 삭막하고 통제된 세상 속에 우리는 살고 있다.

그래도 우리 대한민국 국민들은 잘 버텨내고 있다. 이제 전국민 백신접종도 2차를 넘어 3차 접종율도 높아지고 있으니 기대하건데 이 겨울이 지나고 개나리 진달래가 꽃망울을 머금기 시작하는 적어도 3월부터는 마스크 없이 맨 얼굴로 향긋한 꽃내음을 맞을수 있는 평범한 일상으로 돌아갈 수 있길 기대한다. 이토록 평범한 일상이 소중하고 기다려 지는 건 55년 평생 처음 느껴 본다.

오염되지 않은 깨끗한 공기가 이렇게 소중한지 새삼 느낀다. 이제 새해부터는 관심 없었던 지구 환경을 지키는 작은 실천이라도 시작하려고 한다. 분리수거도 열심히 하고 자동차 관리도 잘해서 매연을 줄일수 있도록 노력해볼 생각이다. 부디 새해에는 근심걱정 없는 한해가 되길 소원해 본다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr