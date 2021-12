[2022 새해에 바란다] "'국가대표 태극기' 임을 잊지 않는 소방관이 될 것"

이태영 광주광역시소방안전본부 방호예방과 소방장

어색하기만 했던 주황색 제복이 제법 익숙할 때쯤 불혹의 나이 마흔을 마주하게 됐다.

한 번도 생각해보지 않았던 마흔, 흔히들 미혹되지 않는 나이라지만 앞자리만 바뀌었을 뿐 여전히 세상일에 마음이 흔들린다.

되돌아보면 지금껏 매사를 복잡하게 생각하고 무언가를 채우려는 고민과 불안, 그리고 경쟁 속에 살아 왔다.

다가오는 2022년 새해에는 마음을 비워 지름길을 찾기 보다는 천천히 가더라도 뒤따라오는 누군가의 발자국이 될 수 있도록 한 걸음 한 걸음 조심스럽게 내딛고 싶다.

개인적으로는 두 가지 목표가 있다. 먼저 소방관으로서 도전하는 인명구조사 자격 취득이다.

20대의 젊고 유능한 후배들도 떨어지기 십상인 인명구조사에 도전장을 내민 이유는 '마흔'이라는 나이의 한계를 깨트리고 싶어서다.

또, 지난 한 해 건강에 빨간불이 켜져 정기적으로 추적관찰하며 병원신세를 지고 있지만, 아무일 없었던 것처럼 극복해 더 강해진 소방관의 모습을 보여주고 싶다. 혹여 떨어지더라도 아름다운 도전으로 후회 없는 도전으로 기억될 수 있도록 최선을 다하겠다.

다음으로 사랑하는 아들과 딸이 엄마 보다 아빠를 더 찾도록 따뜻한 아빠가 되고 싶다. 늘 일에 쫓겨 살다 보니 가정에 소홀할 수밖에 없었는데 올해는 아내의 복직이 시작되면서 아빠의 손길이 많이 필요해졌다.

거칠고 투박하지만 아이들에게 따뜻함이 전달될 수 있는 다정다감한 아빠가 될 수 있길 기대한다.

글을 마무리하는 이 시각, 책상 너머로 주황색 기동복(제복)을 바라보니 오른쪽 어깨에 우리나라 국기인 태극기가 보인다.

대한민국의 안전을 책임지라는 국민들의 준엄한 명령으로 붙여진 '국가대표 태극기' 임을 잊지 않는 멋쟁이 소방관이 되겠다.

또, 가정에서도 국가대표급 멋쟁이 아빠가 되길 간절히 소망한다. 물론 코로나19 극복과 함께!

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr