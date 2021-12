[2022 새해에 바란다] "보호자·반려동물 삶에 더 많은 희락 깃들길"

백대승 광주 동행동물병원장

코로나 대란 속에 다사다난 했던 2021년을 뒤로 하고, 새로운 한해가 밝았다. 여전히 코로나가 우리 곁에서 기승이지만, 새해는 호랑이처럼 힘찬 기운으로 이 어려움을 함께 이겨내는 한해가 되길 소망한다.

수의사라는 직업은 동물을 대하는 직업이지만 동물이라는 '연결고리'를 바탕으로 사람을 대하는 직업이기도 하다. 아픔을 스스로 말할 수 없는 동물을 대신해 보호자와 이야기를 나누다 보면, 동물들과 얽힌 그들의 삶과 사연을 우연하게 접하는 경우가 많다.

극심한 우울증을 겪으시다가 우연히 가족이 된 강아지를 통해 우울증이 치유된 아주머님. 오랜 난임의 아픔 속에서도 자식같이 사랑으로 동물을 키우는 부부. 유산의 아픔이 가시기도 전에 키우던 고양이의 죽음을 마주하게 된 안타까운 보호자.

그들의 이야기를 듣고 있노라면 형용할 수 없는 수많은 인생의 희로애락이 전해온다. 그래서 진료를 볼 때마다 이 조그만 동물에게 숨겨진 누군가의 삶의 의미와 사연이 가볍지 않을 수 있음을 떠올리며 늘 긴장하게 된다.

지난 한해는 코로나가 길어지면서, 많은 보호자들의 사연과 대화 속에는 어느 해보다 고되고 지친 이야기들이 유난히 많았던 것 같다. 새해에는 모든 보호자들과 반려동물들의 삶의 이야기에 더 많은 희락이 깃들길 기원한다. 나 또한 그분들이 반려동물과 행복하게 동행하실 수 있도록 더욱 진심을 다하는 한 해가 되고자 다짐해본다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr