[2022 신년사] 강인규 나주시장 "민생경제 회복·사회안전망 확충 '행정력' 집중할 것"

존경하는 12만 시민 여러분! 그리고 사랑하는 공직자 여러분!

2022년 임인년(壬寅年) 새해가 밝았습니다.

예로부터 아주 귀하고 지혜와 용맹의 상징인 ‘검은 호랑이’의 해를 맞아 시민 모두의 가정에 건강과 행운이 가득한 한 해가 되시기를 기원합니다.

지난 한 해 계속된 코로나19 대유행으로 인해 우리의 생명과 일상은 크게 위협받고 경제를 비롯한 시민의 삶은 어느 때보다 힘든 시간을 견뎌야만 했습니다.

코로나19와의 사투는 지금도 여전히 계속되고 있습니다만 열악한 환경 속에서도 뿌리를 내리고 끈질긴 생명력을 유지하는 꽃들처럼 유례없는 위기 상황 속에서 힘을 모아 내는 우리의 위기극복 DNA는 서로를 배려하고 협력하는 공동체 의식으로 그 어느 때보다 한마음이 됐고 숱한 시련을 잘 극복해 왔습니다.

사회적 거리두기와 백신접종, 마스크 착용 등 정부의 방역 조치에 누구보다 잘 지켜주신 시민 여러분과 감염위험에도 불구하고 방역 최일선에서 사투를 벌이고 있는 의료진 여러분, 일선 현장의 방역단원, 공무원 여러분께 헌신과 노고에 깊은 존경과 감사의 마음을 전합니다.

사랑하는 12만 시민 여러분! 그리고 공직자 여러분!

안타깝게도 백신 접종으로 기세가 한풀 꺾이는 듯했던 코로나19가 새로운 변이 바이러스인 ‘오미크론’ 등의 출현으로 여전히 엄중한 상황이 계속되고 있습니다.

앞으로도 우리의 일상을 회복하는 길에는 많은 어려움이 있을 것입니다.

시민의 삶을 지키는 든든한 버팀목으로서 시민의 안전과 민생경제 활력 회복을 시정의 최우선 순위에 두고 시민의 생명과 안전을 지키는 일에 한 치의 소홀함이 없도록 최선을 다하겠습니다.

아울러, 올해는 중앙정부와 지방정부가 모두 새롭게 출범하는 변화의 시대입니다.

새로 시작되는 민선 8기의 힘찬 출발을 위한 준비에도 소홀함이 없도록 하겠습니다.

우리는 할 수 있습니다!

시민 여러분과 함께 코로나 위기를 극복하고 민생경제 회복과 사회안전망 확충, 신성장 동력 확보 등을 통해 새로운 미래를 만들어 가는 데 행정력을 집중하겠습니다.

‘호남의 중심, 대한민국 에너지수도 나주’로 도약하는 담대한 발걸음에 시민 여러분의 아낌없는 성원과 협조를 부탁드립니다.

존경하는 12만 시민 여러분! 그리고 사랑하는 공직자 여러분!

지난해 시(市)승격 40주년을 뒤로하고 새 역사를 위한 전환기를 맞이한 나주시는 호남의 중심 도시로, 다시금 전라도 천년의 중심으로 도약하고 있습니다.

혁신도시와 에너지밸리를 중심으로 대한민국 에너지수도 나주를 만드는 일에 박차를 가해 가겠습니다.

민선7기 주요정책의 성공적이고 안정적인 마무리와 원도심과 혁신도시가 상생 발전하고 시민의 삶의 질을 높이기 위해 “마음과 정성을 다해 민선7기 시민과의 약속을 마무리하고, 민선 8기 힘찬 준비를 다짐하자”는 ‘심성구지(心誠求之)’의 정신으로 저를 비롯한 1천 여 공직자는 오직 시민의 행복과 지역발전이라는 시정의 목표를 다시 한번 가슴속 깊이 되새기고 나주의 미래를 좌우할 수 있다는 비상한 각오로 혼신의 노력을 다해 나가겠습니다.

희망찬 2022년! 우리가 늘 꿈꾸고 바라는 온 시민이 함께 행복한 나주, 위대하고 당당한 나주 시대를 향해 힘차게 함께 나아갑시다.

감사합니다.

시민 여러분! 새해 복 많이 받으십시오!