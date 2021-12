[2022 새해에 바란다] "좀 더 공정하고 정의로운 사회가 되길"

임영서 광주여자고등학교 3학년

지난 2년을 되돌아보면 코로나로 인해 대입을 준비하면서 힘든 시기였다.

처음으로 온라인 수업도 하고 혼자 공부해야 했기에 적응하기 어려웠지만 나름 열심히 노력했다. 그 노력을 발판으로 삼아 성인으로 처음 맞는 새해 감회가 새롭기에 생각이 많아진다.

세상은 빠르게 변하고 있으며, 우리에겐 변화에 적응해야만 하는 숙제가 과거보다 더 무겁게 다가온다. 또한 각종 선거에 투표권을 행사하는 등 성인으로서의 사회적 책임을 져야 한다는 점에서 각오를 다지게 된다.

우리 모두는 공정한 기회와 노력 만큼의 보상을 원하지만, 현재 사회의 시스템은 젊은 세대에게 희망보다는 절망이 먼저인 것 같다.

타협과 상생보다 비난이 앞서는 정치와 사회 속에서 투표를 앞둔 나는 선택이 망설여진다. 학교에서 배운 정의와 윤리가 통하지 않는 현실을 마주함에 착잡한 심정도 든다

하지만 좀 더 나은 세상을 향한 누군가의 노력이 모인다면 나는 희망을 가져보려 한다. 세상은 늘 진보하며 발전해 왔고 변화에 발맞춰 나 또한 사회의 구성원으로서 책임을 다하려 한다.

사회적 약자를 배려하고 양극화 문제를 해소하며, 늘 공정하고 정의로운 사회의 일원이 되도록 대학에서 최선을 다할 생각이다.

오로지 경쟁만을 통한 ‘선발’중심 문화에서 잠재력 ‘개발’로 다양성이 존중되는 사회로 발전했으면 좋겠다.

‘성취’(결과) 중심보다 ‘성장’(과정) 중심으로 살아간다면 조금 더 행복에 가까워지지 않을까.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr