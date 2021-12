‘조선 후기’ 군역제도·지역사 규명…목원대, ‘진잠현군폐이혁절목책’ 간행

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 목원대 문화콘텐츠대학 역사학과가 ‘진잠현군폐이혁절목책(鎭岑縣軍弊釐革節目冊)’을 간행했다. 이 사료는 진잠현(조선시대 당시 대전 유성구의 지명) 고문서를 번역한 연구자료집으로 조선후기 군역제도와 지역사를 규명하는 획기적 사료가 될 것으로 평가받는다.

목원대 역사문화교류인재양성센터는 조선 후기 전국적으로 만연했던 삼정(三政)의 문란 중 군정(軍政)과 관련된 고문서 ‘진잠현군폐이혁절목책’을 번역·해제한 국역 연구서를 출판했다고 29일 밝혔다.

진잠현군폐이혁절목책은 대전·충청지역에서 발견된 매우 드문 고문서로 목원대 역사학과 류용환 교수에 의해 발굴·소개됐다.

번역·해제 등의 연구는 대전 유성구의 지원을 받아 진행됐으며 번역·해제에는 이정호·류용환 교수와 김정우 학생연구원(역사학과 3년)이 참여했다.

고문서를 번역한 연구자료집에는 1843년(조선 헌종 9년) 진잠현 내 군역(軍役)의 폐해를 바로잡기 위한 내용 등이 담겼다.

군역은 고대부터 조선 말기까지 16세 이상 60세 이하의 건강한 남자가 국가에 몸으로 치르던 노역을 말한다.

연구자료집은 조선 헌종 제위 당시 진잠현감(鎭岑縣監)이던 서사순(1796~1871)이 작성해 올린 문서와 암행어사·충청감영·진잠관아·향교 등이 주고받은 문서 및 처분 결과 등을 수록하고 있다.

특히 진잠현 내 5개 면(面) 백성이 올린 민장(民狀·청원서) 등이 수록돼 조선 후기 군역의 폐해와 대응책을 진잠현의 구체적인 사례를 통해 살펴볼 수 있게 한다는 점에서 의의를 갖는다.

류용환 교수는 “연구자료집은 조선 후기 군역 제도의 실상부터 현재에 이르기까지 대전 유성구의 지역사를 고찰할 수 있는 1차 사료라는 점에서 의미를 갖는다”며 “이를 활용해 전문학술대회 개최와 지역사 관련 TV 다큐멘터리 프로그램 제작, 지역사 연구 및 문화원형 개발 등 역사문화 콘텐츠 개발이 다양하게 이뤄질 것을 기대한다”고 말했다.

