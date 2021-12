환경부, 2019년 국민환경보호에 42조2200억원…지출율 2년 연속 증가

2019년 기준 환경보호지출계정 편제 결과

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 2019년 국민환경보호를 위한 지출액은 42조2199억원, 지출률은 2.18%로 2년 연속 지출률이 증가한 것으로 나타났다.

29일 환경부는 '2019년 기준 환경보호지출계정 편제 결과'를 이 같이 밝혔다.

환경보호지출계정은 정부와 기업 등의 각 경제주체가 환경보호를 위해 얼마만큼의 금액을 지출하는지를 대기와 폐수, 폐기물 등 환경영역별로 추계하는 국가승인통계다.

이 계정은 과거 한국은행에서 편제하다가 2009년 이후 환경부가 매년 편제 작업을 맡고 있으며, 주요결과는 경제협력개발기구(OECD)에도 제출하고 있다.

2019년 국민환경보호지출액은 42조2199억원으로 전년(40조9664억원)에 비해 3.1% 증가했다. 기업이 52.5%(22조1516억원), 정부는 39.4%(16조6478억원), 가계는 8%(3조3730억 원)를 지출했다.

환경영역별로는 폐수가 전체의 37.2%로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 폐기물(23.7%)과 대기(20.9%) 등의 순인데 이 세 영역이 전체 지출의 80% 이상을 차지했다.

대기영역은 기업의 대기오염 저감시설에 대한 투자증가에 힘입어 2018년 11.5%, 2019년 11.8% 증가해 2년 연속 10% 이상의 증가율을 기록했다. 2019년에 처음으로 지출 비중이 20%를 넘었다.

2019년 2.18%을 기록한 국민환경보호지출률은 2009년 2.71%를 정점으로 2017년 2.1%까지 지속적으로 하락하다가 2018년부터 2.15%로 상승세로 전환한 이후 2년 연속 상승했다.

다만 환경부는 제조업 비중이 높은 국내 산업구조를 감안하면 주요 국가에 비해 환경보호지출률이 상대적으로 낮은 편이기 때문에 좀 더 적극적으로 환경관련 지출을 확대·유도하는 정책이 필요한 것으로 평가했다. 2018년 기준 주요국가의 환경보호지출율은 오스트리아(3.23%), 네덜란드(2.5%), 독일(2.15%) 등은 우리보다 높고 스웨덴(2.07%)과 프랑스(1.91%) 등은 상대적으로 낮다.

장기복 환경부 녹색전환정책관은 "환경보호지출 정보에 대한 심층 분석과 더불어 재생에너지 생산 등 탄소중립 관련 지출로 조사대상을 확대해 탄소중립 이행 비용을 환경보호지출계정 편제에 반영할 수 있도록 하는 등 환경보호지출 정보의 활용도를 지속적으로 높여갈 계획"이라고 말했다.

