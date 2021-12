대낮 대형 쇼핑몰서 10대 성폭행한男, 집행유예…"도대체 왜?"

모르는 10대 다짜고짜 화장실 데려가 성폭행

검찰 "이례적으로 낮은 형량" 항소

[아시아경제 강주희 기자] 대낮에 도심 대형 쇼핑몰에서 처음 본 여학생을 화장실로 끌고 가 성폭행한 20대 남성이 징역형 집행유예를 선고받았다. 검찰은 "이례적으로 낮은 형량"이라며 반발해 즉시 항소했다.

대전지법 형사12부(유석철 부장판사)는 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(강간) 등 혐의로 기소된 A씨에게 징역 3년에 집행유예 4년을 선고했다. 또 40시간의 성폭력 치료강의 수강과 7년간 아동·청소년 관련 기관 취업 제한을 명령했다.

A씨는 올해 여름 세종시의 한 대형 쇼핑몰에서 청소년으로 보이는 옷차림을 한 10대 여학생 2명을 뒤따라가 추행했다.

A씨는 또 매장을 배회하다가 물건을 고르는 10대 여학생을 다짜고짜 남자 화장실로 끌고 가 성폭행했다. 당시 피해 학생은 저항했으나, 현장을 벗어나지는 못했다.

A씨의 범행 과정 일부는 쇼핑몰 내부 폐쇄회로(CC)TV에도 녹화된 것으로 전해졌다.

재판부는 "한낮 공개된 장소에서 쇼핑하던 피해자를 상대로 범행한 죄책이 매우 무겁다"면서도 "피고인은 반성하는 태도를 보이고, 범행 과정에서 행사한 힘(유형력)의 정도가 비교적 중하지 않고, 이 사건 이전까지 형사처벌을 받은 전력도 없다. 피고인과 합의한 피해자들이 선처를 탄원하는 점을 고려했다"고 양형 이유를 밝혔다.

A씨는 1심 공판 과정에서 혐의를 모두 인정하고, 75번이나 반성문을 쓴 것으로 알려졌다.

검찰은 재판부의 판결에 "탄원이 있다 하더라도 해당 양형은 부당하다. 이례적으로 낮은 형량"이라며 즉각 항소했다. 이 사건 2심은 대전고법 형사합의부에서 진행될 예정이다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr