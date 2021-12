서울시민 "감염병이 미세먼지 보다 더 위험"

11월 한 달 시민 1000명과 전문가 대상 보건환경 인식 조사

‘감염병’이 가장 위험하고 삶의 질에 큰 영향 미친다고 응답

[아시아경제 임철영 기자] 서울시민은 ‘미세먼지’ 보다 ‘감염병’을 더 위험하다고 생각했고 삶의 질에도 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 지목했다.

29일 서울시는 이러한 내용을 담은 ‘보건환경 인식 조사’ 결과를 발표했다. 이번 조사는 여론조사 전문 기관을 통해 서울시민과 보건환경 분야 전문가를 대상으로 11월 1일부터 30일까지 한달간 온라인으로 실시되었으며 시민 1000명을 포함해 총1,321명이 설문에 참여했다.

보건환경 위험 요인 7가지 중 얼마나 위험하다고 생각하는지에 대한 설문 결과 ‘감염병’(4.21점, 5점 만점)을 가장 위험하게 생각하는 것으로 나타났다. 이어 미세먼지(4.02점), 기후변화(3.98점) 등의 순이었다. 삶의 질에 가장 큰 영향을 미치는 위험 요인 역시 ‘감염병(4.51점)’으로 나타났으며, 미세먼지(4.25점), 기후변화(4.09점) 등의 순이었다.

그러나 인지도는 ‘미세먼지(3.82점)’가 가장 높게 나타났고 ‘기후변화(3.64점)’, ‘감염병(3.63점)’ 등 순으로 차이를 보였다. 건강상의 피해를 본 경험도 미세먼지(59.0%)가 가장 높았으며 도시 생활 문제인 소음, 빛공해, 악취 등이 45.3%, 감염병이 42.5% 등 순으로 나타났다.

환경 위험 요인 8가지 중에서는 ‘미세먼지(4.13점)’를 가장 위험하다고 생각하는 것으로 나타났다. 이어 ‘기후변화(4.05점)’, ‘미세플라스틱(3.95점)’과 ‘방사선 물질(3.95)’ 등의 순이었다. 삶의 질에 가장 큰 영향을 미치는 위험 요인 역시 ‘미세먼지(4.33점)’로 나타났고, 다음으로 ‘기후변화(4.21점)’, ‘소음·진동·빛공해(3.96점)’ 등의 순이었다.

인지도 역시 ‘미세먼지(3.99점)’가 가장 높게 나타났고, ‘기후변화(3.83점)’, ‘소음·진동·빛공해(3.65점)’ 등의 순으로 조사됐다. 건강상의 피해를 본 경험도 보건환경 통합 조사 결과와 동일하게 ‘미세먼지(45.5%)’가 가장 높게 나타났고 그 다음으로 ‘소음·진동·빛공해(37.2%)’, ‘악취(28.8%)’ , ‘기후변화(18.3%)등의 순이었다.

보건 분야에서는 식품 관련 위험 요인 8가지를 선정해 얼마나 위험하다고 생각하는지를 물은 결과 ‘중금속(4.11점)’을 ‘방사능 물질(4.08점)’보다 더 위험하게 생각하는 것으로 나타났다. 그 다음은 ‘대장균·식중독균(3.99점)’ 등의 순이었다.

또한 ‘대장균·식중독균’이 인지도(3.67점)와 피해 경험(45.5%)이 가장 많은 것으로 조사됐다. 그 다음으로 인지도는 ‘미세플라스틱(3.44점)’, ‘중금속(3.43점)’ 등의 순으로 조사됐고, 건강 피해 경험은 ‘첨가물(14.5%)’, ‘미세플라스틱(12.3%)’이 뒤를 이었다.

평소 보건환경 문제에 대한 관심도는 전반적으로 ‘관심이 있는 편(3.90점)’에 가까운 것으로 조사됐으나 보건환경 정보를 충분히 가지고 있는 지에 대한 질문에는 응답 점수가 3.18점으로 나타났다. 관심도에 비해 낮은 것으로 분석됐다. 보건환경 측면에 있어서 삶의 만족도는 ‘보통(3.15점)’으로 조사됐다.

신용승 서울특별시보건환경연구원장은 “최근 코로나19와 미세먼지, 미세플라스틱까지 그 어느 때 보다 보건환경에 대한 시민의 관심과 요구가 높다”면서 “서울시의 유일한 보건 환경 융합 연구기관으로서 건강을 지키고 삶의 질을 높이기 위해 이번 조사 결과를 적극 반영한 연구과 소통을 추진하겠다”고 말했다.

