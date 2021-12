경북 안동시, 2021년 환경상 평가서 최우수 기관 선정

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 안동시는 경상북도가 주관하는 2021년 경북 환경상 평가 최우수상과 2021년 탄소중립생활실천 평가 우수상을 수상했다.

시는 올해 2050 탄소중립을 위해 안동시 환경교육 활성화 방안 연구용역을 거쳤다. 안동지역 맞춤형 생애주기별 환경교육을 통해 시민의 생활 속 저탄소 실천을 이끌기 위해 힘써왔다.

온실가스 줄이기 탄소포인트제 가입 확대와 저탄소 에너지 절약·탄소중립 기후행동 캠페인, 가정용 저녹스보일러 설치사업 추진 등 저탄소 녹색 생활 실천운동도 추진했다.

또 미세먼지 배출저감을 위해 대기배출사업장 특별점검과 노후경유차 저감장치 부착·조기폐차 지원 등 자동차 미세먼지 저감사업을 지속했다. 자동차 배출가스 무료검사를 통해 불합격한 99대에 대해 점검과 수리를 안내해 시민의 신뢰를 쌓았다.

1회용품 사용 규제 범시민 운동을 전개해 청사내 1회용품 안쓰기 고고챌린지와 1회용품 없는 청사 만들기를 진행해 1회용품 사용 줄이는 사례 등을 인정받았다.

