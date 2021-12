LG 스탠바이미, 거동 불편한 중·고교생 학습 돕는다

LG전자, 학생 20명 선정해 스탠바이미 지원

[아시아경제 이혜영 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 138,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 398,692 전일가 138,000 2021.12.28 10:20 장중(20분지연) 관련기사 LG경제연구원, 27년 만에 'LG경영연구원'으로 바꾼다LG전자, 협력사 'ESG 역량 강화' 발 벗고 나섰다취소 잇따르지만…CES서 혁신기술 공개 준비하는 韓기업들 close 가 거동이 불편한 중·고등학생들의 학습을 돕기 위해 무선 이동식 스크린 'LG 스탠바이미'를 지원한다고 28일 밝혔다.

LG전자는 내달 14일까지 전용 사이트에서 사연을 접수한 뒤 최종 20명을 선정해 개별 통보할 방침이다.

는 치료로 장시간 누워있거나 신체 활동에 어려움을 겪는 학생들의 경우 학업은 물론 배움에 대한 접근성이 떨어질 수 있다는 점에 착안해 이 같은 지원을 결정했다. 이동이 자유롭고 화면 높이·방향·각도 등을 자유롭게 조절할 수 있는 스탠바이미를 활용할 경우 거동이 불편한 학생들도 배움의 기회를 확대할 수 있을 것으로 기대한다고 LG전자 측은 설명했다.

LG전자는 앞서 서울 은평구 소재 서울재활병원과 강동구 소재 암사재활원에 스탠바이미 5대를 기부해 병원 치료를 받고 있는 미취학 아동들의 입학 준비를 돕도록 했다.

김선형 LG전자 한국HE마케팅담당은 "거동이 불편한 학생들이 세상과 소통해 나가는 데 LG 스탠바이미가 조금이나마 도움을 주기를 바란다"며 "이번 캠페인을 계기로 LG 스탠바이미를 통해 보다 많은 고객들의 접근성을 높일 수 있는 방안을 지속 고민해 나갈 것"이라고 말했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr