사람과 야생동물 공존 '경기도 야생동물학교' 내년 문 연다

야생동물 공존문화 교육의 장‥ 2022년 상반기 운영 예정

야생동물교육센터, 야생동물 보호장, 휴게·부대 편의시설 갖춰

[아시아경제 라영철 기자] 사람과 야생동물이 공존하는 '경기도 야생동물학교'가 내년 상반기 문을 연다.

28일 경기도에 따르면, '경기도 야생동물학교'는 미래세대에 생명 존중과 자연생태 교육·체험 기회를 주고자 조성한 문화 공간이다.

평택시 진위면 동천리 57번지 일원 경기도야생동물구조센터 내 전체 3만 8198㎡ 규모 부지에 국비 28억 원과 도비 77억 원 등 모두 105억 원의 예산을 들여 조성됐다.

지난해 6월 착공해 현재 교육·체험 공간 조성 등 개관 준비 중이며, 오는 2022년 상반기부터 본격 운영에 들어갈 예정이다.

구조와 치료 등을 받은 야생동물 중 자연 복귀가 가능한 동물은 재활훈련과 방사를, 불가능한 영구장애 동물은 보호하는 역할을 맡는다.

어린이와 청소년을 대상으로 성숙한 인격 형성과 생명 존중 의식, 자연생태계의 보존 가치 등을 배우는 학습장 역할도 수행한다.

특히 단순 동물전시는 지양하고, 야생동물의 보호·보존, 자연과 교감을 체험할 수 있는 공간으로 운영할 방침이다.

야생동물 자연 적응 활동에 대한 데이터를 축적하고, 먹이활동, 번식, 무리 생활 등 생활사 전반에 대한 기초연구도 수행한다.

이 밖에 휴게 쉼터, 주차장 등 각종 부대 편의 시설도 함께 갖췄다.

이은경 동물보호과장은 "서식지 파괴·기후변화·환경오염 등으로 야생동물의 다양성 감소와 서식지 여건 악화가 지속되는 상황"이라며 "생물 다양성을 인식하고 생태계 보전을 위해 야생동물과 함께 살아갈 수 있는 문화 조성에 적극 힘쓰겠다"고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr