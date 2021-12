기업 10곳 중 8곳 "플라스틱 폐기물 감축 동참하겠다"

대한상의 303개 기업 조사 결과 발표

규제 강화에 대해 인식 차이 보여

'환경보호 위해 필요'(51%), '과도한 규제 완화해야'(44%)

[아시아경제 황윤주 기자] 최근 국내외에서 플라스틱 폐기물 문제가 심각해지고 있는 가운데 국내기업의 85%는 문제 해결에 동참해야 한다는 인식을 갖고 있는 것으로 조사됐다. 또 플라스틱 폐기물 문제 해법인 ‘3R’(감량 Reduce, 재활용 Recycle, 대체 Replace)에 기업 참여를 유도하기 위한 인센티브 확대 등이 정책과제로 제시됐다.

대한상공회의소(회장 최태원)가 최근 국내 플라스틱 제조·사용기업 303개사를 대상으로 ‘플라스틱 폐기물 문제에 대한 기업인식과 정책과제’를 조사한 결과, 응답기업의 71.9%가 플라스틱 폐기물 문제는 ‘기업 부담 있지만 동참해야 한다’, 13.2%가 ‘기업이 적극 해결해야 한다’고 응답해 전체 응답기업의 85.1%가 플라스틱 문제 해결에 동참해야 한다는 인식을 갖고 있었다.

반면 ‘기업이 아닌 정부와 최종소비자인 시민이 해결해야’한다는 응답은 7.6%에 불과했다. ‘기업이 오히려 사업 기회로 활용 가능’하다는 응답은 7.3%였다.

2020년 전세계 플라스틱 생산량은 플라스틱을 본격적으로 사용한 1950년과 비교해 250배 증가했지만 재활용률은 9%에 불과한 상황이며, 현재 우리나라의 1인당 플라스틱 폐기물 배출량은 미국, 영국에 이어 세계 3위 수준이다.

플라스틱 규제 강화에 대해 인식차…'환경보호 위해 필요'(51%) VS '과도한 규제는 완화해야'(44%)

우리나라는 2025년까지 플라스틱 폐기물 20% 감량, 재활용률 70% 목표로 2030년까지 1회용품을 단계적으로 금지하고, 플라스틱 제조 시 재생원료 사용 비율을 30%까지 확대할 예정이다. 또한 2050년까지 석유계 플라스틱을 100% 바이오플라스틱으로 전환할 계획이다.

플라스틱 규제에 대해서 응답기업의 의견은 엇갈렸다. ‘부담 있지만 환경보호를 위해 필요하다’(50.5%)는 응답이 절반 가량인 가운데, ‘필요성 있지만 과도한 규제는 완화해야 한다’(44.2%)는 응답도 많았으며 ‘기업 활동을 저해하므로 불필요하다’는 응답(4.6%)도 있었다.

개별규제에 대한 기업 인식은 ‘1회용품 사용금지·제한’과 ‘플라스틱 재생원료 사용 의무’의 경우 ‘환경보호를 위해 필요하다’는 응답이 각각 63.4%, 42.9%로 나타나 긍정적인 반면, ‘플라스틱 폐기물부담금 상향’은 ‘과도한 수준’(42.6%)이라는 응답이 많아 부정적인 인식이 높았다.

기업들 "'인센티브 확대'(27%), '대체·재활용 제품 수요 확대'(19%), '수거·선별 인프라 개선'(18%) 順

기업들은 플라스틱 문제 해결을 위한 정책과제로 ‘재활용 활동에 대한 인센티브 확대’(26.8%)를 가장 많이 꼽았다. 이어서 ‘플라스틱 대체·재활용 제품 수요 확대’(19.3%), ‘플라스틱 수거·선별 인프라 개선‘(18.4%), ‘폐플라스틱 원료화 등을 위한 규제 합리화’(18%), ‘대체 기술 R&D·상용화 지원’(17.5%)이 필요하다고 응답했다.

김녹영 대한상의 지속가능경영센터장은 "최근 많은 기업이 ESG경영 차원에서 폐플라스틱 문제에 관심을 가지고 있고, 탄소감축을 위해서도 폐플라스틱을 원료와 연료로 활용해야 하는 만큼 정부에서도 인센티브 제공 등 정책적 뒷받침을 통해 기업들의 참여를 유도할 필요가 있다"고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr