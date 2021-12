대전시, ‘회덕IC 건설’ 내년 착공해 2025년 완공 목표

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 2025년 완공을 목표로 회덕IC 건설에 나선다.

28일 시에 따르면 회덕IC는 경부고속도로 대전IC~신탄진IC 구간에 중간지점은 대덕구 신대동, 연축동 일대에 건설될 예정으로 내년 3월 착공될 예정이다.

앞서 시는 지난달 회덕IC 건설사업 공사입찰을 실시해 심사 후 낙찰자를 최종 결정했다. 이 사업에는 총 996억원이 투입될 예정으로 예산은 시와 행정중심복합도시건설청이 절반씩 부담할 계획이다.

회덕IC가 개통되면 경부고속도로, 갑천도시고속화도로와 연결돼 대전도심과 경부고속도로 간 접근성이 대폭 개선될 것으로 예상된다.

가령 현재 서구 둔산동에서 신탄진IC를 경유해 고속도로로 진입하기 위해선 도심 13㎞ 구간을 관통해야 하지만 회덕IC가 개통되면 도심 관통거리가 7㎞로 짧아진다.

특히 시는 그간 신탄진IC로 집중되던 교통량이 분산돼 도심 교통혼잡도를 해소하고 대전 혁신도시로 지정된 연축지구로 이동하는 거리와 시간도 짧아져 복합적 긍정 효과가 발생할 것으로 기대한다.

시는 회덕IC 건설에 따른 통행시간·물류비 절감이 향후 30년간 3307억원의 편익으로 이어질 것으로 보고 있다.

허태정 대전시장은 “회덕IC 연결도로 건설로 충청권 메가시티 광역도로망 조성이 조기에 완성될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr