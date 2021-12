하늘엔 풍력발전(發電), 땅에선 상생발전(發展) … 주민도 설레는 ‘영양제2풍력발전’

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 마을에 발전소가 들어오는데 그 이웃이 설레고 있는 풍경은 왠지 낯설다. 내 마을 땅에서 돈만 벌어가는 외지인이 아니라 주민이 함께 소득을 누리는 ‘원팀’이 탄생한 까닭이다. 마을을 빼앗겼다는 생각보다 나의 발전소가 생겼다는 느낌이 대다수 마을 주민의 생각이다.

경북 영양군에 첫 발전소가 들어온 지 5년여만에 마을이 변신하고 있다. 영양 하늘의 바람으로 전기를 일으키고, 땅에선 ‘상생’ 바람이 다시 영양을 일으켜 세우고 있는 것이다.

경북 영양군의 바람을 찾아 온 ‘풍력발전소’가 지역주민과 상생의 ‘바람’까지 다시 일으키면서 기업과 지역의 건강한 공존 모델로 이목을 붙잡고 있다. 기업과 지자체, 마을주민이 동행 길에 오른 모습이다.

GS이앤알의 자회사인 ‘영양제2풍력발전’은 5년 전 시작된 그 바람을 쫓아 영양군에 다시 1200억원을 투자했다.

앞서 2016년부터 영양군 석보면 삼의리 일대 풍력사업에 손을 대 주민협의회와 인허가를 진행해오다 문턱을 넘어섰다. 현재 1발전소는 가동 중이며, 두번째 발전소의 바람개비가 빈 하늘을 수놓을 예정이다.

이 발전소는 이웃 9개 마을과 상생 협약을 맺었고 영양군과 여러 지원협력 사업을 거쳐 지역과 한몸이 돼 풍력사업을 전개해왔다. 발전단지 인허가를 완료하고 지난 10월 착공했다.

영양군과 ‘영양제2풍력발전’은 2016년 1월 MOU를 체결했다. 바람은 하늘의 것이라지만, 그 바람을 활용하는 데는 ‘땅’의 도움과 지지가 필요했다.

지역사회에 복지사업 지원과 관광자원 개발 등 다양한 곳에서 상생을 위한 지원과 협력이 약속됐다.

2021년 4월 영양제2풍력발전 단지를 위한 지역상생 협약이 체결돼 무엇을 협력할지가 또렷해졌다.

발전단지 인근 지역 마을과 협약뿐만아니라 사업 자체를 아예 주민참여형으로 돌렸다. 발전소 운영기간에 풍력발전 수익을 공유하는 지역상생형 사업으로 추진되니 지역민에게 더 많은 혜택과 쏠쏠한 재미를 더해주게 됐다.

지역상생형 사업으로 2015년부터 11회에 걸쳐 총 283명의 학생에게 장학금이 돌아갔다. 지금까지 1억5000만원가량이다. 장학사업은 바람이 불고 날개가 도는 한 계속된다.

또 열악한 복지시설이나 취약계층 주거환경 개선도 덤으로 선물이다. 시설을 고치거나 지어주는 지원사업도 차근하게 진행되고 있다.

’GS러브하우스‘가 그랬다. 지역 내 여건이 미흡한 복지시설이나 취약계층의 주거환경 개선을 위해 전개되고 있는 사업이다.

2017년 GS러브하우스 1호점이 첫 길을 텄다. 경북행복재활원과 3호점 석보면 지역아동센터 등이 확 바뀌었다. 앞으로도 ’러브하우스‘ 사업이 주민에게 찾아간다.

매년 여는 축구대회도 ‘상생 리스트’에서 안 빠진다. 영양군민체육대회도 소홀히 지나치지 않는다.

영양군 전체가 지원 대상인 사업도 끼여 있다. 낡은 주택의 LPG 고무배관이 튼튼한 금속배관으로 바뀌었다. 2016년 시작된 배관교체 작업은 5년 동안 총 9억원이 들었다. 4000여 가구가 새 LPG 배관을 선물받았다.

영양제2풍력발전 사업은 GS이앤알과 한국중부발전이 함께 투자해 펼쳐지는 사업이다. 영양군 석보면 일대에 풍력발전단지를 건설하고 운영하는 프로젝트이다.

영양군 주민이 사업에 동참해 이익까지 공유하는 참여형 사업이란 점이 특색이다. 일반적으로 여느 발전소가 이웃 주민에게 사회공헌 차원으로 각종 보상과 지원을 해주는 것과는 결이 다르다.

주민 참여사업은 마을법인과 루트에너지의 플랫폼을 통해 투자하는 형태이다. 주민투자로 발생되는 마을법인의 수익은 주민에게 배당이나 이자소득으로 지급돼 주민에게 쏠쏠한 재미를 더해준다.

영양군 주민들은 총사업비의 4~6% 금액을 펀드로 모집·투자하며 매년 풍력발전을 통해 발생하는 운영수익을 최소 7% 금리보장 형태로 채권이자로 지급받게 된다.

영양제2풍력발전은 주민참여형 사업을 통해 수익공유와 고용 창출을 일으킨다. 영양군에게 지방세 등 세수를 증대시키고, 주변 마을을 지원하고 다양한 교육 프로그램도 운영해 지역 상생 효과를 톡톡히 볼 전망이다.

영양제2풍력발전 관계자는 “고용창출을 위해 이미 지어진 시설이나 새 발전단지 운영 인력이 필요하면 지역인재를 먼저 채용할 예정이고, 지역 업체와 소상공인의 협력을 선순위로 고려해 지역경제를 살리는 데 집중할 방침”이라고 말했다.

