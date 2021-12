우리카드, 브릭 기업 제휴카드 출시…"배달앱 통합 관리"

'오늘 우리가게' 이용료 5000원 할인

이용금액 0.2% 기업포인트 적립

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 배달 솔루션 기업 브릭과 업무제휴를 통해 외식업 사업자를 위한 '브릭 기업 제휴카드'를 출시했다고 27일 밝혔다.

제휴서비스인 '오늘 우리가게' 애플리케이션(앱)은 여러 배달앱에 흩어져있는 가맹점 리뷰, 별점, 매출을 종합적으로 분석·관리할 수 있도록 매장 평판 관리 서비스를 제공한다. 이 카드는 해당 앱 이용료 5000원 할인 혜택을 탑재하고, 국내 가맹점 이용금액의 0.2% 적립 혜택을 기본으로 담았다.

이와함께 법인 및 개인사업자 전용 종합세무지원 '윈-택스' 서비스도 받을 수 있다. 서비스 페이지에서 카드를 인증하면 부가세 환급 업무지원, 매출 및 매입 통합관리, 마케팅 전략 관리 등을 이용할 수 있다.

국내 모든 주유소에서 리터당 50원 주유 할인 혜택을 제공하며 인천공항, 김포공항 등 국내 공항라운지 이용(연 2회)도 가능하다. 연회비는 국내 전용 5000원, 해외 겸용 1만원이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr