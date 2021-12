‘공정안전관리’ 으뜸인 국내 공기업은? … 한국석유공사, 평가대상 사업장 모두 ‘최우수등급’

서산·거제·여수 석유비축기지 모두 ‘P등급’ 획득

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 안전관리 공정이 이보다 더 나은 기업은 없었다. 평가 사업장 모두 ‘최우수’를 거머쥐었다.

한국석유공사는 석유비축기지 3곳 모두가 올해 고용노동부가 실시한 공정안전관리(Process Safety Manage-ment, PSM) 이행상태 평가에서 최우수 등급인 P등급을 획득했다고 27일 밝혔다.

PSM 평가는 정부가 중대 산업재해를 예방하기 위해 위험설비와 물질을 취급하는 사업장의 인적·물적 안정성을 종합적으로 평가하고 관리하는 제도이다.

고용노동부는 사업장마다 4년 주기로 평가를 실시한다. 석유공사는 올해 평가 대상인 서산, 거제, 여수 등 3개 석유 비축기지 모두 P등급을 획득하는 기쁨을 누렸다.

P등급은 4단계(P, S, M+, M-) 평가기준 중 최우수 단계로 전년도 말 기준 전국 2311개 사업장 중 3.7%가량인 86개소만 해당할 정도로 높은 수준이다.

해당 등급 사업장은 정부가 공인한 대한민국 최고 수준의 안전 사업장으로 평가된다. 석유공사는 전체 공공기관 P등급 9개 사업장 중 8곳을 차지할 정도로 대한민국 안전혁신 우수기관으로 인정받고 있다.

김동섭 석유공사 사장은 “향상된 안전관리 수준을 지속 유지하기 위해 구성원 모두 안전을 최우선 가치로 실천하는 것이 중요하다”며, “안전에 관한 모든 권고를 널리 수용하는 ‘Active caring’을 안전문화 핵심가치로 삼아 에너지안보의 보루인 석유비축기지 안전에 더 힘을 쏟겠다”고 말했다.

석유공사는 올해 정부 안전관리수준 및 안전관리등급제 평가에서도 최고 등급을 획득해 재난대응과 안전관리의 우수성을 평가받았다.

또 Active caring 안전문화 실천을 위해 대내외 회의 전 Safety Talk를 시행하는 등 생명과 안전을 최고 가치로 삼는 에너지 기업을 추구하고 있다.

석유공사 관계자는 “Safety Talk는 회의 참석자들이 근로환경의 잠재된 위험이나 다양한 안전이슈를 자유롭게 발언하고 토론하는 방식으로 석유공사의 사업장 안전 실천에 큰 몫을 하고 있다”고 소개했다.

