"美주도 中올림픽 외교적 보이콧 '절반의 성공'"

[아시아경제 조유진 기자] 조 바이든 미국 행정부가 주도한 중국 베이징 동계올림픽에 대한 외교적 보이콧이 '절반의 성공(limited success)'에 그쳤다는 평가가 나온다. 경쟁자인 동시에 동반자적 관계에 있는 중국에 대한 외교적 보이콧에 미국 동맹국들이 이견을 내놓으며 분열하고 있어서다.

26일(현지시간) 미 정치전문매체 더힐은 바이든 행정부의 외교적 보이콧은 이미 제한적인 성공이 될 조짐을 보인다고 보도했다. 더힐은 "미국의 외교적 보이콧 노력이 미국 양당과 인권단체, 주요 동맹의 지지를 얻었지만, 이 같은 지지는 보편적이지 않다"고 지적했다.

미국, 영국, 호주 안보동맹인 '오커스'를 놓고 미국과 대립했던 프랑스는 '올림픽 참석 문제를 정치화해서는 안된다'며 동참하지 않겠다고 선언했고, 2026년 동계올림픽 개최국 이탈리아가 사절단을 보내기로 하는 등 핵심 유럽 동맹들이 이탈했다.

EU도 아직 공동 입장을 표명하지 않으며 외교적 보이콧에 주저하는 모습을 보이고 있다. 중국과의 이해관계를 두고 각국이 이견을 보이면서 EU 회원국 외무장관들의 논의는 진전되지 않고 있다. 오스트리아는 중국의 인권 상황에 대해 매우 분명한 입장을 갖고 있다면서도 스포츠 행사를 정치적으로 다루는 것은 유용해 보이지 않는다고 회의적인 입장을 나타냈고, 독일도 장고를 거듭하고 있다.

한국 정부도 외교적 보이콧에 동참파지 않겠다고 밝혔다. 더힐은 "한국은 미국과 첨예한 불화 속에 있는 북한 (문제)에 대한 중국과의 조율을 이유로 외교적 보이콧에 참여하지 않고 있다"고 했다.

바이든 행정부는 중국의 신장 자치구의 인권 침해를 이유로 선수단은 보내지만 정부 인사 등 공식 사절단은 파견하지 않는 외교적 보이콧을 지난 6일 공식화했다. 그간 미국과 함께 중국의 인권 문제를 꾸준히 제기해 온 영국, 캐나다, 호주 등이 외교적 보이콧에 합류했고 뉴질랜드, 일본, 유럽연합(EU) 회원국이면서 구소련 연방에 속했던 리투아니아도 보이콧 흐름에 보조를 맞췄다.

미국 주도의 외교적 보이콧 연합이 약해지면서 중국의 이익에 도움이 될 것이라는 분석도 나왔다. 미시간대 국제연구소 메리 갤리거 소장은 "이번 보이콧 문제는 미국의 동맹이나 다른 서방 민주국가들 간의 분열을 중국에 명확히 보여준 것"이라며 "미국이 어떤 조치를 취할 때 이를 지지하지 않는 의견 불일치가 있다는 것을 입증했다"고 말했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr