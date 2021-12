제주지역 해안까지 '대설경보'… 제주공항 한때 활주로 폐쇄

산지·북부 대설경보,동부 대설주의보 발효....27일 아침 눈 더 내릴 듯

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자 ] 제주지역에 강한 한파를 동반한 많은 눈이 내리고 있다.

26일 제주지방기상청에 따르면 제주 산지와 북부는 대설경보, 동부에는 대설주의보가 발령되는 등 제주도 전역에 많은 눈이 내리고 있다.

오늘 아침 최저기온은 제주 -0.4℃, 서귀포 -1.1℃, 성산 -1.1℃, 고산 -0.1℃, 성판악 -7.2℃로 모두 영하권을 기록했으며, 오전 9시 기준 적설량은 어리목 19.8㎝, 삼각봉 19.4㎝, 산천단 9.8㎝, 오등 6.4㎝, 가시리 6.2㎝, 유수암 4.1㎝, 중문 3.7㎝ 등이다.

앞으로 제주지역에 더 많은 눈이 내릴 것으로 예상된다.

기상청은 26일부터 27일 아침 사이에 매우 많은 눈이 내려 대설특보 확대 또는 강화될 가능성이 있을 것으로 보고 있다. 북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서 서해상에서 해기차에 의해 만들어진 구름대의 영향으로 눈이 더 내릴 것으로 예상했다.

기상청 관계자는 "27일까지 기온은 26일과 비슷하거나 낮아 매우 춥겠고, 바람도 강하게 불겠다"며 "야외활동을 자제하고 차량 고립과 하우스 붕괴, 나뭇가지 부러짐 등 시설물 피해가 없도록 유의하기를 바란다"고 당부했다.

한편 제주에 내린 폭설로 제주국제공항 활주로가 일시 폐쇄되는 등 항공편 운항에 차질이 빚어지고 있다.

26일 한국공항공사 제주지역본부에 따르면 제주공항 활주로 제설작업과 미끄럼 측정 등을 위해 오전 9시 20분부터 10시 10분쯤까지 활주로 운영이 일시 중단됐고 현재는 항공기 이착륙이 재개된 상태라고 밝혔다.

현재까지 제주 출발·도착 항공편 10편이 결항했다.

제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr