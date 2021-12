제주 강풍에 많은 눈, 도로 통제에 항공기 결항·지연 속출

제주지방기상청, 제주도 산지에 대설주의보

[아시아경제 장세희 기자]25일 오후 제주지방에 강풍과 함께 많은 눈이 내려 산간 도로 운행 통제 등의 불편이 잇따르고 있다.

제주지방경찰청은 이날 오후 제주시와 서귀포시를 연결하는 산지 도로인 1100도로 결빙 구간(어리목∼자연휴양림)에 소형 차량 운행을 통제했다. 아울러 516도로 성판악 휴게소∼수악교 북측 구간에서 소형 차량의 경우 월동장구를 갖춰야 운행할 수 있도록 했다.

이날 강풍과 함께 눈이 쌓인 한라산 어리목∼윗세오름 구간 등산로와 영실∼윗세오름 구간, 관음사∼삼각봉 구간, 돈내코 등산로 등은 출입이 통제됐다.

제주국제공항에서는 출발·도착 항공편 15편이 기상 상황으로 결행했고, 지연 운항도 많았다.

제주지방기상청은 이날 낮 제주도 산지에 대설주의보를 내렸으며 제주도 전역에 강풍주의보를 발효했다.

기상청은 27일까지 제주도 산지에 10∼40㎝(많은 곳 50㎝ 이상)의 눈이 쌓이겠으며 동부 지역에서 5∼20㎝, 해안(동부 제외) 5∼10㎝의 눈이 내릴 것으로 예상했다. 또 바람이 초속 10∼16m로 강하게 불겠다며 야외 시설물 안전에 주의를 당부했다.

한편 현재 제주도 앞바다(서부 앞바다 제외), 제주도 남동쪽 안쪽 먼바다에 풍랑주의보가 내려졌으며, 남해 서부 서쪽 먼바다, 제주도 서부 앞바다, 제주도 남서쪽 안쪽 먼바다, 제주도 남쪽 바깥 먼바다에 풍랑경보가 발효됐다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr