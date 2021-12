강원 영동 지방 폭설에 피해 잇따라...속초 적설량 55cm

[아시아경제 이현우 기자] 전날부터 폭설이 내린 강원 영동 지역에서 크고 작은 피해가 잇따른 것으로 알려졌다. 폭설 후 밀려든 한파로 눈이 얼어붙으면서 추가 피해 우려도 커지는 상황이다.

25일 강원지방기상청에 따르면 이날 오전 7시까지 강원 영동지역의 적설량은 속초 55.9㎝, 속초 청호 54.4㎝, 강릉 주문진 42.7㎝, 북강릉 35.3㎝, 강릉 25.5㎝, 동해 21.1㎝ 등으로 집계됐다. 산간지역에서도 미시령 19.4㎝, 진부령 19.1㎝, 구룡령 6.2㎝, 동해 달방댐 4.9㎝ 등 많은 눈이 쌓였다.

행정안전부 중앙재난안전상황실과 강원도소방본부, 강원경찰청에 따르면 폭설로 인해 차량 고립 10건, 차량 정체 2건, 교통사고 2건, 정전 2건, 지붕 붕괴 2건 등 피해가 발생했다. 고성, 양양, 속초, 강릉에서는 차량 고립 10건이 발생해 24명의 발이 묶이기도 했다. 이날 오전 1∼2시께 속초시 대포고개에서는 차량이 미끄러지면서 통행이 어려워 차량 23대가 견인됐고, 고성군 아야진 7번 국도 오르막길에서는 전날 밤 차량 정체가 빚어지자 군청에서 우회도로에 제설작업을 했다.

고성군 간성읍 대대리 북촌교에서는 15t 제설 차량과 싼타페 차량이 충돌해 50대 1명이 가벼운 상처를 입었다. 동해고속도로에서도 교통사고 2건이 발생했다. 강릉 주문진에서는 이날 오전 2시 45분께 차량이 전신주를 들이받으면서 일대가 정전돼 약 2시간 만에 복구됐으나 970여 가구가 불편을 겪었으며, 송정동 일대 전신주가 넘어져 일부 가구에 한때 전기 공급이 끊겼다.

영동에 내려졌던 대설특보는 이날 오전 7시를 기해 모두 해제됐으나 밤사이 쌓인 눈으로 인해 제설작업이 계속 진행되고 있다. 산간 지역 도로는 중점 제설로 노면이 보일 정도로 눈이 치워졌으나 7번 국도 등 평지는 일부 눈이 쌓인 곳이 있어 관계 기관이 제설작업을 이어가고 있다. 도심 곳곳에서는 주민들이 발목이 넘게 쌓인 눈을 치우느라 분주한 모습이다.

다만 한파가 몰아쳐 쌓인 눈이 얼어 빙판길이 될 것으로 예상되면서 추가 피해가 우려되고 있다. 기상청은 "기온이 떨어져 낮에도 영하권에 머물면서 쌓인 눈이 얼어 빙판길이 예상되니, 차량 운행 시 감속하고 안전거리 확보 등 교통안전에 유의해야 한다"고 밝혔다.

