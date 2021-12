무주군, 적상산사고 봉안 역사관 개관

봉안행렬 영속성과 역사의 산교육장 기대

[무주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 무주군은 묘향산에서 보관돼 있던 조선왕조실록을 적상산사고로 이안하는 과정을 한 눈에 볼 수 있는 역사관을 개관했다고 24일 밝혔다.

이날 문을 연 조선왕조실록 적상산사고 봉안 역사관은 최북미술관 1층 전시공간을 활용해 101.11㎡ 규모로 지어졌다.

역사관에는 개관에 앞서 지난해에 조선왕조실록 묘향산 사고본 적상산 이안 재현 학술용역 고증을 통해 제작된 반차도(그림)와 디오라마(모형)가 전시돼 있다.

이는 1634년 묘향산사고에 있던 13대(태조~명종) 실록과 기타 일반서적들이 적상산사고로 이안되는 과정을 재현한 것이다.

관광객들은 디오라마를 통해 조선시대의 인물모형과 말 모형, 가마·마차 등을 볼 수 있다.

군은 관람객들의 이해를 돕기 위해 이안 과정을 재현한 영상물과 안내 패널로 만들어진 적상산사고, 이안행렬의 복식과 기물, 적상산사고의 규모와 실록 등 총 6종을 설치했다.

이에 따라 무주를 찾는 관광객들에게 역사관을 통해 조선왕조의 역사를 인식시켜줌은 물론 청소년들에게는 조선역사 교육의 산 교육장으로 활용될 것으로 보인다.

황인홍 군수는 “조선왕조실록은 조선시대 왕들의 행적과 치적을 기록해 놓은 나라의 보물같은 사료였다”며 “그 귀중한 자료가 수백년 동안 적상산사고에 보관돼 있었고, 조선왕조실록 봉안행렬 재현에 영속성을 유지해 나갈 수 있어 너무 자랑스럽고 감격스럽다”고 말했다.

무주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr