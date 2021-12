추워지면 소변 줄기도 언다? 男 겨울철 ‘급성 요폐’ 주의하라!

소변 약해지고 잔뇨감 있다면 응급실에라도 ‥ 방광 손상 우려

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 올해 들어 가장 강력한 추위가 찾아온다는 소식에 화이트 크리스마스를 살짝 기대하지만, 움츠러든 성인 남성에게 마냥 반갑지만은 않다.

날이 추워지니 화장실 가기도 왠지 귀찮고, 가봐야 소변도 찔끔 거리는 때가 있다.

겨울마다 가늘어지는 소변 줄기에 불안한 이들은 주목할 필요가 있다. 추위와 소변이 관련이 있기 때문이다.

기온이 뚝 떨어지는 계절이면 겨울철 대표적인 비뇨기계 응급질환인 급성 요정체를 호소하는 환자가 확 늘어난다.

급성 요폐라고도 하는 급성 요정체는 방광에 소변이 꽉 차서 소변이 마려운데 나오지 않는 증상을 말한다.

성인 남성의 방광은 보통 400∼500㏄ 정도의 소변을 담을 수 있는데 대부분 200∼300㏄ 정도 차면 대체로 화장실을 가고 싶어 한다.

방광에 소변이 차올라 500㏄ 정도가 되면 방광이 늘어나 하복부 통증, 치골 상부에 팽만감이 생기며 심한 경우 심혈관계 항진이나 호흡곤란이 동반되기도 해 응급실로 향하게 된다.

급성 요정체는 남성에게 주로 발생하는데 전립선이 건강하지 않을 때 발병할 확률이 높다. 남성의 요도는 일반적으로 25∼30㎝ 정도로 여성의 요도보다 4∼5배 정도 길며 방광에서 전립선 요도가 이어진다.

전립선 비대증이 있는 경우 대개 전립선 요도가 좁아져 있는데 추운 날씨로 이 요도의 괄약근이 수축한 채로 풀리지 않으면 소변이 나오는 길이 막혀버린다.

비대증 외에도 외상으로 인한 요도 손상으로 소변을 못 보기도 하고 요도나 방광에 생긴 결석이 소변 길을 막아 급성 요정체가 생기기도 한다.

급성 요정체가 생기면 밤이든 휴일이든 곧장 병원에 달려가 차오른 소변을 배출시켜야 한다.

방광에 소변이 많이 찰수록 방광이 늘어난 시간이 길수록 방광 손상이 심해지고 회복도 오래 걸린다.

병원에 가면 가장 먼저 폴리 카테터라고 불리는 소변줄을 삽입하게 된다.

전립선 비대가 심하거나 요도 손상, 요도협착이 있으면 소변줄을 삽입하다 실패하는 경우가 있는데 이럴 때는 치골 상부에 구멍을 뚫어 방광으로 소변줄을 넣는 시술이 필요하다.

급성 요정체를 해결하지 못하면 결국 요로감염, 요독증, 방광파열 등 심각한 합병증으로 목숨을 잃을 수도 있다.

급성 요정체의 가장 큰 원인인 전립선 비대증은 대개 알파차단제나 5-알파 환원효소 억제제 같은 약물로 큰 효과를 볼 수 있다.

급성 요정체에 방광결석, 신장 기능 장애, 반복적인 요로감염과 같은 합병증이 생기면 반드시 수술치료를 고려해야 한다.

수술 방법은 경요도전립선절제술, 홀뮴 레이저를 이용한 전립선 적출술이 대표적이다. 최근에는 신체에 상처를 덜 내는 유로리프트 같은 시술을 시행하기도 한다.

대동병원 비뇨의학센터 이영익 과장은 “소변 줄기가 약하거나 잔뇨감이 있거나 한참 기다려야 소변이 나오면 비뇨의학과를 방문해 검사하고 치료를 시작해야 한다”라고 말했다.

또 “겨울철 과도한 음주를 자제하고 전립선 비대증을 앓으면서 콧물과 가래 약을 복용해야 할 때는 반드시 의사와 상의 후 약을 먹어야 한다”고 조언했다.

