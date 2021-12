K-음료 돌풍…맨 앞에 선 '추억의 음료'

올해 수출액 역대최대 전망

첫 6억달러 돌파할듯

中 1억5000만달러 1위



밀키스 中서 2500만캔 최고

러시아 탄산음료 1위 독주

日 홍초 인기, 미초 38% ↑

아침햇살 베트남서 국민음료



[아시아경제 임혜선 기자] 해외 시장에서 '메이드인 코리아' 음료가 돌풍을 일으키며 올해 음료 수출액이 역대 최대 실적을 기록할 전망이다.

◆사상 첫 6억달러 돌파

24일 관세청에 따르면 올 1~11월 음료 수출액은 5억6596만달러(약 6723억6048만원)로, 이미 지난해 전체 수출액(5억619만달러·약 6013억5372만원)을 넘어섰다. 올해 음료 수출액은 처음으로 6억달러(약 7128억원)를 돌파할 것으로 예상된다. 국가별로 보면 대중국 수출이 1억4949만달러(약 1775억9412만원)로 가장 많았다. 이어 미국(7605만달러·약 903억4740만원), 캄보디아(6626만달러·약 787억1688만원), 베트남(4355만달러·약 517억3740만원), 러시아(2341만달러·약 278억1108만원), 일본(2167만달러·약 257억4396만원) 등의 순이다. 올해 가장 성장세가 가파른 곳도 중국으로, 전년(1억885만달러·약 1293억1380만원)보다 37% 증가했다.

◆'추억의 밀키스' 선봉장

한때 '국민음료'의 반열에 올랐지만 이제는 '추억의 음료'가 된 제품들이 해외에서 'K-음료'의 선봉장 역할을 해내고 있다. 중국과 러시아에서 높은 인기를 얻고 있는 제품은 롯데칠성음료의 밀키스다. 밀키스는 중국에서 올해 약 2500만캔(250㎖ 환산 기준·추정)을 수출하며 음료 한류를 이끌었다. 이는 1990년대 중국 음료시장에 진출한 이후 최대 실적으로 전년 대비 약 37% 이상 증가했다. 1990년대 초부터 러시아에 수출된 밀키스는 현재 러시아 내 탄산음료로 독보적인 1위 자리를 차지하고 있다. 러시아에서 살아남은 외국 음료는 손꼽을 정도다. 코카콜라 역시 일부 공장을 닫은 바 있다. 밀키스는 올해 약 140억원(추정)의 매출을 올렸고, 전년 대비 약 16% 이상 신장했다. 롯데칠성은 중국과 러시아 시장에서 밀키스를 우유가 들어간 건강하고 부드러운 탄산음료라는 콘셉트를 앞세워 건강과 웰빙을 추구하는 소비자의 입맛을 사로잡았다.

◆캄보디아 '박카스'·일본은 '홍초'

캄보디아 소바자들은 동아제약의 박카스에 빠졌다. 캄보디아의 한국산 음료 수입액은 2016년보다 13배 이상 증가했다. 박카스는 캄보디아에서만 연간 400억원 이상의 매출을 기록 중이다. 박카스의 경우 한국 의약품에 대한 소비자의 신뢰도를 공략해 공격적인 마케팅을 통해 에너지 음료시장을 선점했다.

일본에서는 음용식초 '쁘띠첼 미초'가 '없어서 못 팔' 정도다. CJ제일제당에 따르면 미초 수출액은 전년 동기 대비 38% 성장했다. 미초는 일본 물량의 절반은 현지에서 생산한다. 미초는 물, 우유, 술 등에 타먹는 과일발효초다. 한국에서는 2010년대 초반 유행했다. 하지만 인기는 빠르게 식었다. 회사는 일본 시장 문을 두드렸다. 미초는 2019년부터 일본 코스트코 가공식품 분야 단일 품목 기준 매출 1위 자리를 지키고 있다.

◆'아침햇살' 베트남 국민음료

웅진식품의 쌀음료 ‘아침햇살’은 베트남에서 국민음료 반열에 올랐다. 2014년부터 연평균 100%로 고속성장 중이다. 아침햇살이 베트남 전통음료 '쩨'와 맛이 유사하면서 안정성이 입증됐기 때문이다. 베트남 소비자들은 아침햇살을 출근길이나 등굣길에 아침식사 대용으로 활용한다. 해외 시장 성장에 힘입어 아침햇살은 누적판매량 25억병을 돌파했다.

국내에서는 잘 알려지지 않았지만 해외에서 선풍적 인기를 끌고 있는 제품도 있다. 오케이에프(OKF)의 알로에베라킹이 주인공이다. 알로에베라킹은 1997년 출시돼 건강음료 대표주자로 20여년간 세계인의 사랑을 받아왔다. 이 제품은 세계 알로에 음료시장에서 점유율 76%를 차지하고 있다. 알로에베라킹은 미국과 중남미, 유럽 등 160개국에 수출하고 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr