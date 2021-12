노나카 샤나, 새 예능 콘텐츠 '샨샤월드' 공개

[아시아경제 이이슬 기자] 노나카 샤나가 '샨샤월드'를 통해 K팝 팬들에게 한 발 더 다가간다.

샤나가 출연하는 새 유튜브 콘텐츠 '샨샤월드'가 23일 오후 6시 유튜브 '나돌_NADOL' 채널에서 첫 공개된다.

'샨샤월드'는 샤나와 필리핀·아르헨티나 유명 하이틴 스타 샨티(Chanty·Maria Chantal Videla)가 예능감을 갖춘 K팝 아이돌로 거듭나기 위한 과정을 담은 프로젝트 예능이다.

샤나가 Mnet '걸스플래닛999' 출연 이후 처음으로 출연하는 콘텐츠인 만큼 글로벌 팬들의 관심이 집중되고 있다.

공개된 '샨샤월드' 예고편에는 MLD엔터테인먼트 연습생 샨티가 공개돼 화제를 모았다. 멋진 K팝 아이돌이 되기 위해 고군분투하는 샤나와 샨티의 모습이 웃음을 자아냈다.

새 예능 콘텐츠 '샨샤월드'는 '나돌_NADOL' 공식 유튜브 채널에서 만나볼 수 있으며, '본격 아이돌 떡잎 프로젝트'라는 부제 아래 다양한 에피소드들을 다룰 예정이다.

유쾌하고 장난기 넘치는 샤나와 샨티의 매력이 담길 것으로 기대된다.

