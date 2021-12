삼성 비스포크 제트, 자동먼지 배출 특허기술 탑재…최대 210W 흡입력

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자는 올해 ‘2021 삼성 비스포크 제트’로 무선청소기의 완결판을 내놓았다는 평가를 받고 있다.

삼성 비스포크 제트는 최대 210W의 흡입력을 갖췄으며 지난해 처음 소개된 자동먼지 배출 기술까지 탑재했다. 자동먼지 배출 기술은 에어펄스 기술과 일직선 먼지배출 구조를 기반으로 한다. 에어펄스 기술은 공기압에 변동을 줘 내부 잔류 먼지까지 효과적으로 제거하는 원리로 삼성전자 만의 특허기술이다.

이 기술력은 청정스테이션과 충전 거치대가 일체화된 삼성 비스포크 제트에서 더 활용하기 유리하다. 청소기를 거치한 뒤 버튼을 누르기만 하면 먼지통의 먼지가 일직선으로 배출되는 구조로 빠르고 효과적으로 먼지를 비워준다. 제트와 청정스테이션 모두 미세먼지 배출도 99.999% 차단한다.

삼성 비스포크 제트는 기본 ‘슬림 소프트 마루’ 브러시 탑재 기준 2.42㎏ 초경량 무게로 손목 부담은 줄고 쉬운 핸들링이 가능하다. 위생관리 차원에서도 물 분사 방식의 물걸레 브러시로 필요할 때 필요한 만큼 물을 분사할 수 있고 냄새와 곰팡이 문제를 고려해 물걸레 청소와 먼지 흡입을 분리했다. 흡입력부터 잔여 시간, 충전상태, 유지보수 가이드까지 청소의 모든 과정은 LCD 디스플레이로 확인 가능하다.

충전 거치대와 청정스테이션이 일체화된 슬림한 디자인에 미드나잇 블루·우디 그린·미스티 화이트·썬 옐로우 등 비스포크 색상을 적용할 수 있다는 것도 삼성 비스포크 제트의 특징이다. 삼성 비스포크 제트는 청소 성능, 편의성, 위생까지 모든 면에서 업그레이드 돼 무선청소기 역사의 새로운 페이지를 써 내려가고 있으며 편리하고 위생적인 청소로 삶을 쾌적하고 여유있게 변화시키고 있다.

