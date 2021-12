환경부 "'노후경유차 조기 폐차' 등 영향에 지난해 초미세먼지 최저수준으로 감소"

‘2020년도 초미세먼지 농도 및 배출변화 특성 연구' 결과

초미세먼지 농도, 2014년 최고 수준 농도를 보인 이후 감소

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 노후경유차 조기 폐차와 선박연료유 기준 강화 등 정부의 초미세먼지(PM 2.5) 저감 정책이 효과를 거뒀다는 연구결과가 나왔다.

환경부 소속 국립환경과학원은 최근 '2020년도 초미세먼지 농도 및 배출변화 특성 연구'를 통해 미세먼지 저감 정책의 효과를 확인했다고 23일 밝혔다.

이번 연구는 국립환경과학원 산하의 권역별 대기환경연구소 6곳에서 수행한 것이다. 연구소는 초미세먼지의 농도변화에 영향을 주는 배출원 변화 특성과 생성 원인 등을 규명하기 위해 2008년 12월부터 백령도를 시작으로 순차적으로 설치됐다.

연구 결과 초미세먼지 농도는 2014년 최고 수준 농도를 보인 이후 감소해 2020년에 최저 수준 농도를 보였다. 백령도도는 2014년 28.7㎍/㎥에서 2018년 17.5㎍/㎥), 2020년 18.7㎍/㎥로 낮아졌다. 수도권도 같은 기간 37.3㎍/㎥, 23.3㎍/㎥, 21.6㎍/㎥를 기록했다.

자동차 등 화석연료 연소 시 직접 배출되는 원소탄소의 경우 증가 경향이 보이지 않고, 미량 성분인 바나듐, 니켈 또한 2018년 이후 급격한 감소 추세를 보였다.

수도권 지역의 경우 원소탄소와 함께 100㎚ 이하 크기 입자의 개수가 줄어 자동차의 배출 입자 영향 감소를 확인할 수 있었다. 100㎚ 이하 크기의 입자는 초미세먼지(2500㎚)의 25분의 1, 머리카락 굵기의 500분의 1이하로 주로 경유차에서 배출되는 것으로 알려진 물질이다.

수도권과 백령도의 연도별(2018~2020년) 100㎚ 이하 입자의 시간당 개수를 비교해 보면 자동차 배출에 따른 입자개수의 증감이 뚜렷하게 나타났다. 수도권의 경우 2018년도에 100㎚ 이하 입자개수가 출근 시간대인 오전 8시부터 단위부피(㎤) 당 35만개를 넘어서다가 퇴근 시간 이후인 오후 8시에 약 51만개에 근접한 후 급격히 감소했다.

과학원 관계자는 "수도권 지역의 경우 노후경유차 조기 폐차 등으로 5등급 노후차량 대수가 2018년 말 약 93만대에서 2020년 말 약 55만 대로 41% 감소해 100㎚ 이하 입자의 감소에 영향을 준 것으로 판단된다"며 "선박 연료유로 주로 쓰이는 중유를 연소할 때 대기 중으로 배출되는 바나듐과 니켈의 농도를 장기적으로 분석한 결과 2018년 이후의 감소폭이 뚜렷해 국내외 선박 연료유 관련 기준 강화가 영향을 준 것으로 확인됐다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr