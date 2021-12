앞으론 단독주택에서도 투명페트병 별도 분리배출 의무화

1년간 계도기간

환경부, 다량 배출지역 집중 관리

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 환경부는 오는 25일부터 전국의 다가구주택을 포함한 단독주택도 투명페트병 별도 분리배출 제도를 본격적으로 시행한다고 23일 밝혔다.

이에 따라 재활용폐기물을 배출할 때 투명페트병을 일반 플라스틱류와 별도로 구분해 배출해야 한다.

이번 제도 시행은 지난해 12월25일 '공동주택 투명페트병 별도 분리배출 의무화 시행' 이후 후속으로 이뤄지는 조치다. 이번 확대 시행을 통해 모든 공동·단독주택에서 투명페트병 별도 분리배출이 의무화된다.

별도 분리배출된 투명페트병은 장섬유를 생산할 수 있는 고품질 재생원료로 재활용된다. 이를 통해 옷이나 가방 등 가치가 높은 재활용 제품으로 만들어져 재활용시장의 활성화, 재활용 제품의 경쟁력 강화 등 순환경제 구축의 밑바탕이 된다.

환경부는 이번 제도 시행을 위해 올해 17개 시도와 정책협의회를 지속적으로 개최했다. 통장·이장 회의와 자원관리도우미를 통한 현장 홍보 등을 활용하여 제도 시행을 안내하고 있다.

또 올해 10월부터는 자발적으로 참여하기로 한 23개 시군구와 협조해 단독주택 투명페트병 별도 분리배출 시범사업을 수행해 주민들에게 적극 안내했고, 현장 여건을 반영, 제도를 시행한다.

환경부는 단독주택 투명페트병 별도 분리배출 제도 시행 이후 단독주택 지역의 배출 여건 등을 감안해 1년의 계도기간을 두고 홍보 및 현장수거 여건을 보완할 계획이다.

계도기간 동안 지방자치단체와 협조해 현장 계도와 안내 및 홍보를 통해 주민의 참여를 확대해 특히 단독주택 지역 중에서도 페트병이 다량 배출되는 300세대 이하 다세대주택과 젊은 층 밀집 거주지역(원룸 등), 다중이용시설 등을 중점 관리할 계획이다.

아울러 페트병 배출의 편의성을 개선하기 위해 회수기 설치를 확대하고, 관계부처와 협조해 군부대 등 페트병이 다량 발생하는 곳을 대상으로 시범사업을 실시할 예정이다.

환경부에 따르면 공동주택 투명페트병 별도배출제를 시행한 결과 461t이던 지난해 12월 전국 민간선별장의 투명페트병 물량이 올해 11월에는 약 2.7배인 1233톤으로 증가했다. 이에 따라 투명페트병을 비롯한 국내 고품질 플라스틱 재생원료 생산량은 같은 기간 약 2.2배가 증가했고, 폐페트 수입량은 지난해와 비교해 올해 약 55% 감소할 것으로 예상된다.

홍동곤 환경부 자원순환국장은 "투명페트병 별도 분리배출제는 '2050 탄소중립 실현'을 위한 순환경제 구축의 초석"이라며 "제도의 조기 정착을 위해 단독주택에 거주하시는 국민분들께서도 투명페트병 별도 분리배출에 적극 동참해 주시기를 요청드린다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr