60년 후엔 여름 6개월, 겨울 한 달

IPCC 기후변화 보고서의 '남한 권역별 기후변화 전망'

온실가스 배출량 지속되면 60년 후 겨울 39일·여름 170일

여름 최저기온 수도권 32.4도, 제주(30.9도)넘을수도

60년 후 수도권의 여름철이 최대 6개월까지 늘어날 것이라는 전망이 나왔다. 온실가스 배출량이 지금과 유사한 수준을 유지할 경우 잦은 폭염과 긴 여름을 겪게 될 것이라는 경고다.

23일 기상청은 기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC) 6차 평가보고서의 남한 6개 권역별 기후변화 전망 분석 결과를 발표했다. IPCC는 탄소 배출량에 따라 저탄소·고탄소 시나리오로 나누어 기후변화 예측을 제시했다. 저탄소 시나리오는 온실가스 배출량을 현저히 줄여 탄소중립에 이를 경우, 고탄소 시나리오는 현재 수준을 유지할 경우를 말한다.

60년 후 우리나라의 겨울은 3개월 미만으로 짧아지고 여름은 4~6개월까지 지속될 것이라는 분석도 나왔다. 고탄소 시나리오상 겨울(평균 107일)은 60년 후에 68일 짧아져 39일간 유지되고, 여름(평균 97일)은 지금보다 73일 늘어나 170일까지 길어진다. 최근 30년 평균 기준 계절 길이는 여름(118일)-봄(91일)-겨울(87일)-가을(69일) 순이지만 60년 후에는 여름(170일)-봄(79일)-가을(77일)-겨울(39일) 순으로 바뀐다는 것이다.

2081년부터는 고탄소 시나리오상 강원도를 제외한 중부지방에서 경상권보다 폭염일수가 더 높아질 것으로 전망된다. 폭염일수는 연중 낮 최고기온이 33도 이상인 일수를 말하는데 현재는 경상권이 가장 많지만 수도권 등 중부지방에서 폭염이 자주 발생할 수 있다는 의미다. 수도권은 약 86.4일, 충청권은 89.1일까지 늘어나 제주(60.8일)보다 폭염일수가 한달 가량 길어질 수 있다.

여름철 일 최저기온도 중부지방이 더 높아질 수 있다는 분석이다. 현재 여름철 최저기온이 가장 높은 지역은 제주권(25.6도)으로 수도권(25.0)은 전라권(25.2도)이나 제주권보다는 낮다. 60년 후에는 중부지방에서 최저기온 상승폭이 더 높아져 수도권은 32.4도, 충청권은 31.8도로 역전해 제주(30.9도)를 뛰어넘을 가능성도 있다. 위도가 올라갈수록, 고위도일수록 기온 증가폭이 커지는 것이다.

한반도 기온이 상승하면서 아열대 기후의 기준에 충족하더라도 계절 구분이나 겨울철에 발생하는 한파 등은 변하지 않을 것으로 보인다. 변영화 국립기상과학원 기후분석팀장은 "지금 제주도의 경우 아열대 기후의 마지노선이지만 겨울철에 기온이 0도 아래로 떨어지고, 눈도 내린다"며 "기준상으로 남해안이나 서쪽해안이 아열대 기후에 편입될 가능성이 있지만 동남아와 같은 아열대 기후와는 다르다"고 설명했다.

20년 후 남한의 평균 기온은 저탄소 시나리오에서 현재보다 1.6도, 고탄소 시나리오상으로는 2.9도 오를 것으로 예상된다. 강수량은 각각 5%, 7% 증가한다. 60년 후 평균기온은 각각 2.3도, 6.3도 상승할 것으로 분석됐다.

강수량은 2081년부터 제주권에서 뚜렷하게 증가할 것으로 보인다. 1일 최대 강수량은 현재보다 56%, 호우일수(하루 강수량 80㎜이상)는 2.2일 증가하는 것이다. 이외 권역에서는약 35%, 1.3일 증가할 것으로 예상된다.

강수량은 온실가스 배출량을 현재 수준으로 유지할 경우 온난화가 가속화되면서 2081년부터는 현재보다 18% 가량 증가할 수 있다. 탄소중립을 달성하면 3% 증가 수준까지 억제 가능하다.

기상청은 "미래의 극한 고온현상이 모든 지역에서 현재 대비 증가하고 고탄소 시나리오에서 증가추세가 뚜렷할 것"이라며 "적극적인 탄소 감축만이 기온 상승을 상당히 억제할 수 있는 것으로 나타났다"고 설명했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr