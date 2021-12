"구글 비켜" 숏폼 앞세운 틱톡, 올해 가장 많이 방문한 사이트 1위

[아시아경제 조슬기나 기자] "틱톡은 어디에나 있었다." 댄스 챌린지 등 짧은 동영상 콘텐츠로 인기를 얻은 틱톡이 올해 구글을 제치고 전 세계에서 가장 많이 방문한 사이트 1위에 올랐다.

월스트리트저널(WSJ)은 22일(현지시간) 인터넷 트래픽을 추적하는 클라우드 인프라 업체 클라우드플레어를 인용해 이 같이 보도했다.

중국 바이트댄스 산하의 틱톡은 15초에서 3분 길이의 숏폼(Short-form) 비디오 형식의 영상을 제작 및 공유할 수 있는 소셜 네트워크 서비스다. 댄싱 인플루언서인 애디슨 레이, 찰리 다멜리오 등이 유명세를 타며 TV쇼, 광고, 영화 등에 캐스팅되는 계기가 되기도 했다.

클라우드플레어에 따르면 틱톡은 월간기준으로 지난 2월 전 세계에서 가장 많이 방문한 사이트 1위에 처음 이름을 올렸다. 이후 주춤했다 8월부터 다시 선두권에 섰다. 연간 기준으로는 지난해 7위였다.

WSJ는 "틱톡 역시 다른 SNS와 마찬가지로 어두운 면이 있다. 틱톡의 알고리즘은 미성년자들을 성관계, 마약, 섭식장애 관련 동영상으로 몰고갈 수 있다"면서도 "올해 틱톡은 정말로 그 어디에나 있었다"고 전했다.

틱톡에 이어 세계에서 가장 많이 방문한 사이트 2위는 구글이 차지했다. 이어 메타(옛 페이스북), 마이크로소프트(MS), 애플, 아마존, 넷플릭스, 알파벳의 유튜브, 트위터, 메타의 와츠앱 등 순이다.

