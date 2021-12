국토부 '국토교통 2050 탄소중립 로드맵' 수립

국토교통부는 23일 '국토교통 2050 탄소중립 로드맵'을 수립해 발표했다고 밝혔다.

국토교통 탄소중립 로드맵은 내년 3월 시행되는 탄소중립기본법에 따라 수립할 '국가 탄소중립 녹색성장 기본계획'에 반영하는 국토교통 정책 이정표다. 로드맵은 5년마다 정책 추진실적과 시장상황, 기술진보 등을 반영해 수정한다.

로드맵에 따르면 2050년까지 '국민의 생활터전이 되는 모든 공간과 이동수단의 탄소중립'을 목표로 건물, 교통, 국토와 도시, 국외감축 분야에서 탄소중립을 위한 다양한 과제를 추진한다.

건물의 에너지성능을 측정·기록한 데이터 기반으로 생애주기별 건물 관리체계를 구축하고, 이를 기반으로 신축건물의 제로에너지화, 기축건물의 그린리모델링을 확산해나간다. 건물 부문의 탄소감축 활동을 활성화하기 위해 주택도시기금을 활용한 금융지원 등을 추진한다.

'2030 국가온실가스감축목표'에서 제시된 세부 목표의 이행상황을 점검·관리하는 교통데이터 기반을 마련하고, 탄소감축 효과가 큰 사업용 차량 50만대의 전기·수소차 전환을 실시한다. 사업용 차량에 대해서는 차량·연료 구매지원, 전용 충전인프라 등 업종 특성에 맞는 인허가 인센티브를 부여할 방침이다.

철도 분야에서는 동력분산식 전기열차(EMU)를 확산하고 수소열차를 개발·실증한다. 항공 분야에서는 바이오항공유 등 친환경 연료를 위한 저장·운반·급유 인프라를 구축하고, 항공기 운영을 지속적으로 개선한다.

국토부는 내년 초부터 대국민 공모와 전문가 검토 등을 거쳐 국토교통 분야에서 국민참여 탄소중립 기술, 아이디어 등을 적극 발굴할 예정이다.

국토부는 이번에 발표한 로드맵을 바탕으로 내년 탄소중립위원회, 관계부처 등과 협의해 탄소중립기본법상 기본계획 수립에 집중한다.

하동수 국토부 기획조정실장은 "2022년은 정책통계에 특화된 연구지원 체계를 구축하고 국민참여 탄소감축 프로그램을 발굴하는 원년으로 삼을 것"이라고 말했다.

