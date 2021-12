[포토]서초구의회 , 불우이웃돕기 성금 기부

지난해에 이어 올해도 업무추진비 절약 불우이웃돕기 성금 900만원 기부

[아시아경제 박종일 기자] 서초구의회(의장 김안숙)는 20일 접견실에서 지역내 취약계층 및 불우이웃을 돕기 위한 성금 전달식을 가졌다.

기부금은 부의장 업무추진비를 절약하여 마련한 것으로 지난해 662만원을 기부한 데 이어 올해는 양재1·2동, 내곡동에 각 300만원씩 총 900만원을 기부했다. 제8대 서초구의회가 어려운 이웃에게 희망이 되고, 지역사회에 따뜻한 나눔 문화가 자리 잡기를 바라는 마음으로 2년째 기부를 진행하고 있다. 성금은 사회복지공동모금회 서울특별시지회 계좌에 입금 후 지역내 저소득 소외계층에게 전달될 예정이다.

김안숙 서초구의회 의장은 “코로나19로 어려운 시기인 만큼 더욱 추운 겨울을 보내고 있는 어려운 이웃이 주변에 많이 있다”며 “모두가 힘든 때이지만 주변을 돌아보고 서로 온기를 나눌 수 있는 따뜻한 연말연시가 되길 바란다”고 말했다.

