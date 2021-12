광주 동구 '비공개 민원글' 외부 유출한 공무원 불구속 송치

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 민원인의 비공개 게시글을 이해관계자에게 유출한 지방 공무원이 검찰에 넘겨졌다.

광주 동부경찰서는 구청 누리집에 올린 비공개 민원글을 유출한 혐의(전자정부법 위반)로 동구 공무원 A씨를 검찰에 불구속 송치했다고 22일 밝혔다.

동구 소속 공무원인 A씨는 지난달 1일 '구청장에 바란다'의 게시된 민원글을 무단으로 유출한 혐의다.

동구 한 임대아파트 관련으로 민원글을 남긴 B씨는 "민원글 게시자 본인이 열람하더라도 성만 보일 뿐 이름이 보이지 않는데 (유출된) 캡쳐본에는 이름까지 기재됐다"며 "공무원이 비공개 민원글을 열람하고 캡쳐해 이를 이해 관계자에게 전달했다"는 의혹을 제기했다.

B씨는 지인으로부터 내용을 전달 받고 자신의 민원글이 유출됐다고 판단해 지난 5일 경찰에 고소장을 제출했다.

이에 동구는 자체 조사를 통해 해당 글을 열람한 구청 직원이 16명인 것을 파악했으며 이날 오전 공무원 A씨를 특정했다.

A씨는 민원글에 언급된 내용이 자신이 거주하는 아파트와 관련돼 사실관계를 파악하기 위해 지인에게 캡처본을 전달했다고진술한 것으로 알려졌다.

동구는 A씨에 대해 징계키로 했으며 비공개 민원에 담당 직원 이외에는 열람 금지 조치했다.

