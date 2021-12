컴투스홀딩스, '코인원' 지분 직접 취득…블록체인 사업 속도

[아시아경제 부애리 기자] 컴투스홀딩스가 자회사 컴투스플러스가 확보한 코인원 지분을 직접 취득한다고 22일 밝혔다.

컴투스홀딩스는 앞서 컴투스플러스를 통해 가상화폐 거래소 코인원 지분을 38.43% 취득하면서 2대 주주가 됐다. 이번에 게약 주체 변경을 통해 38.43% 중 21.96%를 직접 보유한다.

회사 측은 코인원과 협력 강도를 높이고 블록체인 기반 신사업을 심도있게 준비한다는 계획이다.

컴투스 그룹은 다양한 블록체인 게임들을 공개하고 있다. '서머너즈 워:크로니클', '월드 오브 제노니아', '거상 M 징비록' 등이다. 캐주얼한 게임으로는 '프로젝트 MR(가칭)', '골프스타', '게임빌 프로야구' 등이 있고, 역할수행게임(RPG) 장르에서는 '프로젝트 알케미스트', '사신키우기 온라인', '안녕엘라', '크리티카 온라인' 등 10종 이상의 게임을 내년 1분기부터 출시할 예정이다.

