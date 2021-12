"돌파감염 뒤 1000% 강한 '슈퍼면역' 형성"…美 대학 연구결과 나와

[아시아경제 권재희 기자] 코로나19 백신을 승인된 기준까지 접종한 뒤 코로나19에 감염된 돌파 감염자들에게 백신만 접종한 이들보다 최고 1000% 강력한 '슈퍼 면역'이 형성된다는 연구 결과가 나왔다.

20일(현지시간) 인디펜던트, NBC 등 외신에 따르면 미국 오리건보건과학대(OHSU) 연구팀은 이런 연구 결과를 최근 미국의사협회 저널(JAMA)에 발표했다.

연구팀은 화이자 코로나19 백신 2차 접종까지 마친 대학 직원 52명으로부터 혈액 샘플을 채취했다.

이 중 26명은 백신 접종 후 가벼운 코로나19 증상을 겪은 돌파 감염자들이었다. 10명은 델타 변이, 9명은 알파 변이나 기존 코로나19 바이러스, 7명은 미확인 변이에 감염된 것으로 나타났다.

연구팀은 이들의 혈액 검사 결과, 코로나19 돌파 감염자들이 감염 경험이 없는 백신 접종자들보다 1천% 더 효과적이고 풍부한 항체가 만들어졌다고 밝혔다.

연구 참가자들의 혈액 내 항체는 화이자 백신 2차 접종 후 2주 후에 생성된 항체보다 수가 많았으며, 때론 1천% 더 효과적이었다.

연구진은 백신 접종 후 코로나19 바이러스에 노출되는 것이 새 변이에 대해서도 면역 반응을 강화하는 역할을 한다는 점을 시사한다고 설명했다.

연구를 이끈 OHSU의 분자 미생물·면역학 피카두 타페세 조교수는 "이보다 더 나은 면역 반응을 얻을 수는 없다"며 "우리 연구는 백신 접종 후 돌파 감염된 사람들이 슈퍼 면역력을 갖는다는 점을 시사한다"고 말했다.

연구에 참여한 마르셀 컬린 OHSU 의대 부교수도 "우리가 코로나19 대유행의 끝자락에 있다는 의미는 아니지만, 우리가 도달할 수 있는 지점을 가리킨다"며 "일단 백신 접종을 받고 나서 바이러스에 노출되면, 아마도 미래 변이로부터 상당히 잘 보호될 것"이라고 설명했다.

그는 "핵심은 백신을 맞는 것"이라며 "(코로나19로부터) 보호의 토대가 있어야 한다"고 강조했다.

이번 연구는 코로나19의 새 변이인 오미크론 감염에 대한 검사는 포함하지 않았다.

연구팀은 현재 오미크론 변이에 대해서도 실제 시험을 진행 중이며, 역시 비슷한 면역 효과가 있을 것으로 내다봤다.

타페세 조교수는 "특별히 오미크론 변이를 검사하지는 않았지만, 연구 결과를 바탕으로 예상하건대 백신 접종 후 오미크론 변이에 감염되는 것은 이와 유사한 강한 면역 반응을 일으킬 것"이라고 내다봤다.

