[2022 정시]서강대, 자연계열 수학·탐구 필수과목 지정

서강대는 2022학년도 정시모집에서 40.6%인 594명을 선발한다. 작년보다 정시 모집 비율이 10.5%p 증가했다. 올해부터 자연계열 지원자들에게 수학·탐구영역 필수 응시과목을 지정한다. 과탐은 서로 다른 두 과목을 응시해야하며 Ⅰ·Ⅱ는 구분하지 않는다. 화학Ⅰ과 물리Ⅰ을 선택하는 경우는 지원 가능하다. 2022학년도부터 서강대 모집군이 가군에서 나군으로 바뀐다. 원서접수는 31일부터 1월3일까지다.

서강대 정시 모든 전형에서 수능 100%로 선발한다. 필수응시영역 기준은 계열에 따라 차이가 있다. 인문계열 지원자의 필수응시영역은 국·수·영·탐(사회/과학) 2과목·한국사다. 자연계열 지원자는 국·수(미적분/기하 중 택일)·영·과탐 2과목·한국사에 응시해야 한다. 수능 반영 기준에서 수학 영역의 가중치가 작년에 이어 소폭 줄어 작년 1.4에서 올해는 1.3로 조정됐다.

수능 영역별 반영비율은 국 36.7%, 수 43.3%, 탐구(사회/과학) 20%이다. 올해 수학 영역의 반영비율(43.3%)은 작년(45.2%)에 비해 소폭 감소했지만 여전히 높다. 수학 선택과목에 따른 가산점은 없다. 성적 산출방법은 입학처 홈페이지에서 확인 가능하며 탐구영역의 변환표준점수는 입학처 홈페이지에 공개한다.

영어와 한국사는 등급별 가산점을 반영한다. 영어는 1등급 100점 만점을 기준으로 2등급부터 1점씩 감점하고, 한국사는 4등급까지 10점 만점, 5등급부터 0.5점씩 감점한다.

정원 외 특별전형에서는 102명을 선발한다. 이중 특성화고 졸업자 전형은 작년의 경우 수시 미충원 인원만 선발했으나 올해는 인문계열 6명, 자연계열 3명, 총 9명을 선발한다. 올해는 서류평가가 폐지되면서 수능 100%로 반영한다.

