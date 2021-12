[단독]테일러메이드 인수 센트로이드PE, 中기업 투자 펀드 투자금 회수 불발

중국 사료기업 CB 75억원 회수 기약 없어

투자자들 대부분 투자액 전액 손실 처리

펀드 만기만 계속 연장

단독[아시아경제 임정수 기자] 글로벌 골프용품 기업 테일러메이드를 인수해 주목을 받은 사모펀드 운용사(PE) 센트로이드PE가 1호 중국 투자 실패로 투자에 참여한 기관투자자(LP)들의 원금 손실을 초래했다. 전체 투자액이 75억원으로 크지 않지만, PE 투자 이력(트랙레코드)으로는 큰 오점을 남기게 됐다.

21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 센트로이드PE는 최근 투자자들에게 ‘센트로이드1호차이나사모투자’의 펀드 만기 추가 연장을 요청했다. 2017년 1월 설정된 이 펀드는 2020년 1월에 만기가 도래했지만, 투자금 회수가 어그러지면서 만기 연장을 거듭해 최장 만기 5년을 모두 채웠다. 하지만 여전히 투자금을 한 푼도 회수하지 못해 불가피하게 펀드를 계속 연장할 수 밖에 없는 상황이 됐다.

투자의 시작은 5년 전으로 거슬러 올라간다. 센트로이드PE는 75억원 규모로 프로젝트펀드를 조성해 중국 기업 ‘그린소스인터내셔널(이하 그린소스)’이 발행한 전환사채(CB)를 인수했다. 그린소스는 홍콩에 유한회사로 설립된 순수 지주회사다. 중국 복건성에서 친환경 어업 사료와 수질정화 제품 등을 생산하는 사업 자회사 복건글리바이오테크롤 지분 100%를 보유하고 있다.

투자금은 CB 원리금을 상환 받거나 국내에서 상장(IPO)한 후 CB를 보통주로 전환해 시장에서 매각하는 방법으로 회수할 수 있도록 했다. 조기상환청구권(풋옵션), 대주주가 보유한 일부 지분 또는 경영권 지분을 매각하는 경우 같은 조건으로 지분을 매각할 수 있는 태그어롱(Tag-along) 등 지분 투자 시 필요한 기본적인 회수 안전장치도 마련했다.

당시 펀드 투자자로는 IBK캐피탈, 포스코기술투자, 유진투자증권, 신한캐피탈 등이 참여했다. 업무집행사원(GP)인 센트로이드PE도 일부 자기자금을 투입했다. 그린소스는 800억~900억원 규모의 연매출에 200억원대의 순이익을 내는 강소 기업으로 투자금 회수에 큰 문제가 없을 것으로 봤다.

문제는 투자 후 얼마 지나지 않아 불거졌다. 2~3 차례 이자를 지급하던 그린소스는 2017년 기한 내 IPO에 실패하고 투자자들에게 CB 이자 자급을 하지 않았다. 사실상 기한이익상실 상태에 빠졌고 투자자들에게 결산 자료도 제대로 제공하지 않았다. 이듬해 투자자들이 원리금 조기 상환을 요구하는 풋옵션을 행사했으나, 여기에도 대응하지 않았다.

이후 대한상사중재원에 중재를 신청해 자산 가압류 등의 조치를 취하는 등 압박 수위를 높였지만, 현재까지 투자금 회수에 이렇다 할 진전이 없는 상태다. 중국 기업에 대한 상장 규정 강화로 국내 상장은 물 건너 간 것으로 파악된다. LP로 참여한 대부분의 투자자들은 회수가 어려울 것으로 보고 회계적으로는 투자액 전액을 손실로 처리한 것으로 알려졌다.

투자금융 업계 관계자는 "전체 투자액이 아무리 적다고 하더라도 기관 투자자들이 투자처 발굴과 관리 부실로 펀드 전액 손실을 초래한 PE에 자금을 집행하기는 쉽지 않다"면서 "이번 중국 투자 손실은 PE 트랙 레코드에 상당한 악재로 작용할 것"이라고 내다봤다.

임정수 기자 agrement@asiae.co.kr