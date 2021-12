최저임금 근로자, 서울서 전세살려면 '7년3개월' 저축해야 가능

[아시아경제 김민영 기자] 최저임금을 받는 근로자가 서울에서 원룸 전셋집을 구하려면 월급을 단 한 푼도 쓰지 않고 7년6개월을 저축해야 하는 것으로 조사됐다.

21일 부동산 플랫폼 ‘다방’을 서비스하는 스테이션3에 따르면 올해 1월부터 10월까지 서울에서 실거래된 연립·다세대, 단독·다가구 중 전용 30㎡ 이하 원룸의 평균 전세가격은 1억6361만원이다. 최저임금을 받는 근로자의 월급 182만2480원(유급 주휴포함, 월209시간) 전액을 저축한다는 가정 하에 약 7년6개월을 모아야 원룸 전셋집을 구할 수 있다.

강남권에 원룸 전세를 구하려면 10년 넘게 월급을 모두 저축해야 가능하다. 원룸 평균 전세가가 2억5544만원인 서초구의 경우 11년8개월 동안 월급을 단 1원도 쓰지 않고 저축해야 한다. 강남구(2억2,993만원)는 10년6개월이 소요된다. 강남권 외에도 강서구(2억670만원)가 9년5개월, 양천구(2억261만원)는 9년3개월을 모아야 전셋집 마련이 가능하다.

전세가 아닌 월세로 살 경우에는 매월 평균 40만원을 월세로 지출해야 한다. 같은 기간 거래된 서울 연립·다세대, 단독·다가구 전용 30㎡ 이하 원룸의 평균 월세는 40만원, 보증금은 2703만원이다. 최저임금 근로자 월급의 21.9%를 주거비로 지출해야 한다는 의미다.

서울 25개 자치구 중에서는 강남구(55만원)의 원룸 평균 월세가 가장 높았다. 서초구(51만원), 중구(48만원), 마포구(45만원), 용산구(44만원), 송파구(43만원), 종로구(43만원), 광진구(41만원), 서대문구(41만원) 등이 뒤를 이었다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr