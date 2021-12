한화손보, 환경경영 국제표준 인증 획득

[아시아경제 오현길 기자] 한화손해보험은 한국경영인증원으로부터 환경경영시스템 국제표준(ISO 14001)을 인증받았다고 21일 밝혔다.

한화손보는 지난 1월 금융계열사들과 '탈석탄 금융'을, 3월 '기후관련 재무정보공개 태스크포스(TCFD)' 지지를 선언한 바 있다.

또 ESG(환경·사회·지배구조)경영 실행력을 높이고자 ESG 위원회를 신설, 지난달에는 환경위험성을 적극 관리하기 위해 환경경영규정을 사규로 제정하고 ESG 전담부서를 구축하며 ESG활동을 추진중이다.

한화손보 관계자는 "ESG경영을 지속적으로 실천하기 위해 단계별 목표 및 중점 추진사항을 수립 중에 있다"며 "환경보호, 협력업체 동반성장, 지역밀착형 공헌활동 등 다방면에서 ESG 경영을 실천함으로써 기업의 사회적 책임을 충실히 수행할 것"이라고 말했다.

